Será o fim da coroa britânica? A mensagem profética que viralizou e abalou as redes sociais

A realeza britânica está em seu ponto mais polêmico. Desde a morte da rainha Elizabeth II, aos 96 anos de idade e com o reinado mais longo na história da Inglaterra, seu falecimento marcou um antes e um depois. Um salto muito paradigmático dentro e fora do país, o que significou o fim de uma era que, consequentemente, seria o início de outra com a ascensão ao trono do rei Charles III.

A monarquia britânica não está passando por seu melhor momento de popularidade

O rei Charles III começava seu reinado com o detalhe particular de sua idade, passando dos 70 anos e com uma aparência muito marcante como seu antecessor. Sua mãe reinou aos 20 anos. No entanto, para o monarca, não tem sido uma tarefa fácil. São tempos turbulentos para a monarquia britânica. A jornalista Pilar Eyre antecipou isso e não estava errada.

Uma das mudanças mais significativas e inesperadas que ocorreu na realeza britânica foi no Dia da Commonwealth, especialmente no dia 11 de março. A ausência de duas figuras proeminentes da coroa não passou despercebida. Nem sinal de Kate Middleton ou do rei Charles III. Em vez deles, o príncipe William e a rainha Camilla estavam encarregados dos principais eventos.

De repente, um grupo de protestantes se plantou em Westminster coincidindo com o dia e com megafones em mãos e com slogans como: “Down with the Crown”, em português “Abaixo a Coroa“. Algo que não é novo e que dias antes dos protestos uma das cronistas mais reconhecidas em assuntos de realeza comentou no ar que agora parece profético.

Os ingleses começam a criticar seus ‘royals’, publicou na rede social X como forma de crítica em resposta a outro comentário de um usuário que apontava como as realezas se aproveitam de seus títulos nobiliários para desfrutar de privilégios.