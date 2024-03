Ryan Gosling e Eva Mendes estão abandonando a atuação? Casal anuncia mudança de Los Angeles

Recentemente, não têm parado de surgir rumores sobre Ryan Gosling e Eva Mendes. As especulações sobre a sua suposta retirada da atuação e a decisão de se mudarem para longe de Los Angeles têm inundado as manchetes. Fala-se que o casal estaria buscando deixar de lado as luzes e o espetáculo por uma vida mais simples.

De acordo com relatos da revista People, Gosling e Mendes decidiram se mudar da agitada Los Angeles para proporcionar um ambiente mais tranquilo e afastado do frenesi da vida das celebridades para suas duas filhas pequenas, e como isso pode afetar o crescimento das meninas.

Ryan Gosling e Eva Mendes estariam pensando em deixar Hollywood para trás

A fonte revelou que o casal se mudou "um pouco mais para o norte", na tentativa de proporcionar aos seus filhos uma infância mais normal, longe da constante exposição midiática e de outras crianças de celebridades. Para Gosling e Mendes, o bem-estar e a felicidade de suas filhas são sua principal prioridade.

De acordo com a mesma fonte, o foco principal deles é criar suas filhas em um ambiente onde possam crescer e se desenvolver sem as pressões e expectativas associadas à vida em Hollywood. Embora o casal tenha mantido uma vida privada em grande parte, recentemente Mendes recorreu ao Instagram para parabenizar Gosling por sua atuação cantando ‘I’m Just Ken’.

A sua mensagem, embora terna e carinhosa, revelou a dinâmica de apoio e compromisso que partilham como casal e pais. Enquanto isso, a decisão de se mudar e possivelmente se afastar da atuação tem suscitado questões sobre o futuro profissional do casal.

Gosling e Mendes, o casal mais fiel de Hollywood

No entanto, até o momento, não há confirmação oficial se Gosling e Mendes planejam deixar a atuação permanentemente. Os representantes do casal não fizeram comentários a respeito. É importante destacar que, ao longo dos anos, Gosling e Mendes têm demonstrado ser um casal comprometido, tanto em suas vidas pessoais quanto profissionais.

Desde a sua primeira colaboração na tela grande até aos seus esforços para criar as suas filhas longe do foco mediático, o casal deixou claro que a sua família é a sua prioridade número um. A mudança de Gosling e Mendes para uma vida mais tranquila demonstra o seu compromisso em proporcionar aos seus filhos uma infância o mais normal possível.