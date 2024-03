Qual é a primeira imagem vazada de Super Mario Bros 2, o filme

The Super Mario Bros. Movie. Nintendo e Universal Studios, via AP AP (Nintendo/AP)

Durante o Mar10 Day, Shigeru Miyamoto, o gênio por trás de Super Mario Bros, anunciou uma emocionante revelação: a sequência do tão esperado filme. No entanto, a máquina da internet não para, e apenas algumas horas depois, um vazamento abalou as redes sociais.

A conta do Twitter (X) Cartoon Updates compartilhou uma imagem que parece ser parte de um storyboard do filme. Nela, vemos Mario e Luigi em um mercado, possivelmente com capuzes ou vestidos com trajes de Pinguim. As barracas exibem desde Cheep-Cheep engarrafados até cordões de cebolas e poções. Mas o mais surpreendente é a presença de um inimigo icônico: Grácovitz, disfarçado de Toad.

Storyboard Super Mario Bros 2 o filme Vazada uma cena do Super Mario Bros 2

Este vazamento gerou especulação sobre o rumo que o filme tomará. Pode explorar a saga de jogos do Game Boy Advance e Nintendo DS, onde os irmãos Mario viajam no tempo e enfrentam novos desafios nas entranhas de Bowser.

O intrigante desta filtragem é que a imagem foi retirada logo após a sua publicação, aumentando a especulação sobre a sua autenticidade. No entanto, a presença da marca d'água da Universal sugere que pode ser legítima. Com o filme agendado para estrear em 2026, é emocionante ver a primeira imagem filtrada, embora nos deixe com mais perguntas do que respostas.

Quanto tempo passará antes de termos mais detalhes sobre o filme? A adaptação cinematográfica de The Legend of Zelda pode estar a caminho? Serão incluídas ideias descartadas, como a trama de Daisy ou uma versão de Mario e Luigi sem bigode? Os fãs estão ansiosos para descobrir mais sobre este emocionante projeto que leva os famosos encanadores de volta ao mundo do cinema.