One Piece aumenta a nossa temperatura com este incrível cosplay em homenagem a Nico Robin

Neste ponto, poderíamos afirmar que One Piece nos surpreendeu no ano passado com sua adaptação como série Live Action para a Netflix. Com essa produção, a maldição da plataforma de streaming foi quebrada, onde cada projeto desse tipo era um fracasso. No entanto, uma das áreas menos exploradas é como tudo isso impulsionou a comunidade cosplay a prestar homenagens a personagens que ainda nem foram vistos, como Nico Robin.

A esta altura, praticamente todo mundo já sabe que estamos diante de uma das séries mais extensas na história moderna do mangá e do anime. Portanto, a produção da plataforma de streaming se limitou a adaptar apenas a trama inicial dessa saga infinita.

Imagem: AnimeMax | One Piece

Devido a isso, como seria de esperar, em breve veremos a aparição de muitos personagens, como Franky ou a própria Nico Robin, que foram deixados de fora desta primeira rodada de episódios, mas que deveriam aparecer, pois seu peso futuro é inegável para a trama que se aproxima.

A espera promete ser muito longa, mas felizmente temos a comunidade cosplay para nos consolar com seu amplo catálogo de homenagens a praticamente todos os personagens desta aventura épica.

Mesmo em alguns casos, a homenagem a esses heróis e vilões é tão meticulosa que supera em alguns aspectos o que poderíamos ver em uma produção oficial, como a de um site de streaming.

Talvez a sessão que vamos compartilhar hoje atenda a esse critério.

Nico Robin de One Piece rouba nosso fôlego e pensamento com este cosplay impressionante

Vamos começar com o básico sobre o personagem para apreciar melhor essa homenagem em formato de cosplay. A história de Nico Robin é, em muitos aspectos, uma das mais comoventes e trágicas em One Piece.

Desde uma idade precoce, Robin foi perseguida e caçada devido à sua habilidade de ler os Poneglyphs, antigas inscrições que revelam segredos sobre a história perdida do mundo.

Essa habilidade a levou a fazer parte dos Arqueólogos do Século Perdido, uma organização criminosa, antes de se juntar à tripulação dos Chapéu de Palha com nossos protagonistas.

Imagem: Kotaku | Nico Robin

Seu conhecimento dos Poneglyphs e da História Vazia a tornam peça fundamental na busca do One Piece. Mas seu design de personagem não deixa de ser cativante.

É aqui que entra a artista italiana de cosplay conhecida como yakitsvne, que publicou um tributo incrível em homenagem a Nico Robin com um de seus trajes originais no início da saga:

Com mais de 7.500 seguidores, esta sessão de fotos tem causado algum alvoroço na comunidade europeia devota a essa arte complexa.

Pelo menos o suficiente para chegar à América Latina e ser admirada pelas decisões de execução no guarda-roupa e nos palcos.

Poderíamos concluir que este cosplay só nos faz desejar ver a Nico Robin na adaptação de One Piece para a Netflix.