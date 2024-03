O relógio de 500 mil dólares que Ryan Gosling usou no Oscar com seu terno rosa

A 96ª edição do Prêmio Oscar foi repleta de momentos memoráveis, mas um dos protagonistas indiscutíveis foi o talentoso ator Ryan Gosling. Embora não tenha levado para casa os prêmios de Melhor Ator Coadjuvante ou Melhor Canção, sua brilhante interpretação em ‘I’m Just Ken’ o coroou como o rei da noite.

O ator teve um ano excepcional, destacando-se especialmente por seu papel no filme ‘Barbie’, que lhe rendeu elogios da crítica e várias indicações para importantes prêmios. Sua presença na promoção mundial do filme tem sido impressionante, com looks que têm ocupado capas de veículos de comunicação ao lado dos de sua colega Margot Robbie.

O luxuoso relógio que Ryan Gosling usou no Oscar

O clímax de seu ano chegou com sua atuação como Ken no Oscar, onde deslumbrou com um terno rosa da Gucci feito sob medida, projetado por seu estilista Mark Avery. Este terno, acompanhado de luvas combinando e óculos de sol escuros, se destacou ainda mais com o impressionante relógio TAG Heuer que ele usava em seu pulso esquerdo.

O relógio, modelo Carrera Plasma Diamant, é uma peça revolucionária que combina tecnologia inovadora com um design estético único. Lançado em 2023, este relógio apresenta a tecnologia Diamandd’Avant Grande, que permite a inclusão de diamantes rosa desenvolvidos em laboratório.

A inclusão de diamantes rosas desenvolvidos em laboratório marca um momento único na relojoaria, pois esse processo permite obter uma cor tão especial durante o desenvolvimento do diamante, sem a necessidade de tratamentos adicionais. Isso representa um avanço significativo na indústria relojoeira, adicionando um toque distintivo ao já impressionante design do relógio TAG Heuer. Embora Ryan Gosling não tenha levado para casa prêmios desta vez, sua atuação e estilo na cerimônia o tornaram o centro das atenções e garantiram a ele um lugar na história do Oscar como um dos melhores da noite.