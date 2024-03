‘Morreu na praia’, web não se cala ao ver Yasmin eliminada do BBB 24 (Reprodução/Globo)

A web não se calou ao ver a saída de Yasmin Brunet do BBB 24. A modelo foi eliminada com mais de 80% dos votos, mostrando uma grande insatisfação do público, que afirmou que ela ‘morreu na praia’.

Enquanto Isabelle comemorava sua permanência no reality show e Buda ficava pensativo sobre os próximos passos no Big Brother Brasil, o público usou as redes sociais para comentar sobre a eliminação da modelo, que foi uma das grandes rivais de Davi, que chamou a famosa de inútil.

“A Sereia nadou e morreu na praia”, escreveu um fã ao ver Yasmin sair pela porta da casa. Já outro reforçou que a modelo foi “rejeitada” pelo público e que não saiu com mais porcentagem por causa de Buda, que também estava no paredão.

Uma outra pessoa também foi ao Instagram oficial do BBB para afirmar que a vibe de Yasmin Brunet era “muito negativa” e lembrou que ela marcou zero reais em uma dinâmica do reality show da Globo.

A formação do 12º paredão

Isabelle, Lucas Henrique e Yasmin estavam na 12ª berlinda do Big Brother Brasil, que foi formada no domingo (10) e teve a sua decisão nesta terça-feira (12). A disputa principal era entre a modelo e Buda, que foram aliados dentro do reality show da Globo.

Indicados ao paredão da semana (Reprodução/Instagram)

Yasmin foi para eliminação por causa da líder Beatriz, que indicou a sister direto para a berlinda e afirmou que ela também seria uma opção de voto da modelo. Já Lucas estava emparedado desde quinta-feira, quando foi eliminado da prova do líder.

Na votação, Matteus teve seis indicações e Isabelle Cunhã foi indicada por Pitel, que teve mais esse benefício do poder curinga. Na prova bate-volta, o brother levou a melhor.

