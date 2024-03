Meghan e Harry: veja análise de gesto de carinho no aeroporto

Meghan Markle e o Príncipe Harry foram flagrados em um momento íntimo no aeroporto de San Antonio, sugerindo uma conexão emocional enquanto se preparavam para retornar para casa, em Montecito.

Após participarem do festival SXSW, onde Meghan foi palestrante principal, o casal real foi visto no aeroporto de San Antonio, possivelmente voltando para Montecito, onde mora. Durante sua estadia no Texas, eles visitaram a casa de Irma Garcia, vítima fatal de um tiroteio em 2022.

Detalhes do flagrante

Uma foto compartilhada pela página do Instagram DeuxMoi, na série 'Sunday Sighted', capturou o momento em que Meghan e Harry caminhavam pelo aeroporto. Meghan, com uma jaqueta branca e uma bolsa grande, foi vista com a mão apoiada na parte inferior das costas de Harry.

Recomendados

Meghan Markle's 'gesture of affection' to Harry as they passed through airport https://t.co/EoDhulgJU7 — Bruno Nonato (@BrunoNonato12) March 12, 2024

Interpretação da especialista

A especialista em linguagem corporal Judi James analisou o gesto, descrevendo-o como um "de carinho" e destacando seu significado na comunicação não verbal entre o casal. Segundo James, o toque pode ter múltiplos significados, desde um sinal de presença em eventos sociais até uma mensagem de afeto e apoio emocional.

O gesto, segundo a especialista, pode indicar tanto direção literal quanto emocional, mostrando a maneira como Meghan se comunica e se conecta com Harry em diferentes situações. A imagem capturada no aeroporto reflete um momento de intimidade entre o casal, revelando a dinâmica de seu relacionamento mesmo em ambientes públicos.