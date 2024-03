Madonna pede desculpas depois de exigir a um fã em cadeira de rodas para se levantar.

Madonna A cantora está sendo criticada por sua atitude desagradável no show (Twitter)

Madonna tem sido alvo de fortes críticas recentemente após um incidente durante seu show em Los Angeles, onde chamou a atenção de um fã que parecia estar em uma cadeira de rodas, exigindo que ele se levantasse. O momento foi capturado em vídeo e rapidamente viralizou nas redes sociais, gerando indignação entre seus seguidores.

Durante a sua apresentação no Kia Forum em Los Angeles, Madonna apontou para um membro da plateia e perguntou por que ele estava sentado, insistindo para que ele se levantasse. Diante da reação negativa da plateia e ao perceber a situação, a cantora se desculpou.

Depois de uma grande polêmica, Madonna se desculpa pelo incidente no concerto de Los Angeles.

Reconhecendo que seu comentário foi politicamente incorreto e expressando sua alegria de que o fã estivesse presente no concerto, a cantora tentou corrigir seu erro. No entanto, as desculpas de Madonna não foram suficientes para mitigar a indignação nas redes sociais, onde muitos usuários a condenaram.

Recomendados

O comportamento insensível e desrespeitoso em relação às pessoas com deficiência foi o tema principal das conversas. O vídeo do incidente foi amplamente compartilhado, gerando debates sobre a importância da empatia e inclusão na indústria do entretenimento.

Este não é o primeiro incidente controverso que envolve a turnê de Madonna. Anteriormente, a cantora enfrentou críticas por remover a imagem do cantor Luther Vandross de um segmento de tributo à AIDS durante seus shows. A família de Vandross se opôs à inclusão de sua foto, já que o cantor nunca foi diagnosticado com HIV ou AIDS.

Os anos passam e as polêmicas permanecem na carreira de Madonna

Além disso, Madonna tem enfrentado críticas por outros incidentes durante sua turnê, incluindo cuspir nos fãs que cantavam suas músicas na primeira fila e derramar cerveja neles. Esses incidentes têm gerado preocupação entre seus seguidores e levantado questões sobre o comportamento da cantora no palco.

Apesar das controvérsias, Madonna continua com sua turnê mundial, que marca mais de quatro décadas de uma carreira musical icônica. No entanto, esses incidentes recentes destacaram a importância da sensibilidade e do respeito a todos os membros de sua audiência, independentemente de suas circunstâncias ou habilidades.