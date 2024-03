Informações vazadas? público questiona favoritismo de Davi no BBB 24

Enquanto Matteus, Alane, Isabelle, Beatriz e Davi comemoravam a eliminação de Yasmin Brunet do BBB 24, o público que acompanha o reality show da Globo levantou um questionamento envolvendo o vazamento de supostas informações externas.

A divisão de grupos dentro do Big Brother Brasil já está explícita para todo mundo, mas depois que Davi desistiu de sua vingança contra Leidy Elin e Yasmin saiu com uma alta rejeição nesta terça-feira (12), há que coloque parte da responsabilidade no favoritismo de Davi e companhia na equipe da Globo.

“A produção precisa ficar ligada! Estão dando muito mole, muita informação externa... Tá ficando desanimador para quem assiste”, alertou um fã no perfil oficial do BBB no Instagram.

Recomendados

‘Ela vai tomar o dela’: Vingança de Davi contra Leidy Elin começa no BBB 24 (Reprodução/Globoplay)

Uma outra pessoa também seguiu a mesma linha de raciocínio e disse que o BBB 24 está sem graça: “Vai perdendo a graça o programa, com a produção toda hora protegendo o Davi”.

LEIA TAMBÉM: BBB 24: Vídeo sobre Davi, Buda e Bin deixou Yasmin revoltada; confira

Ele ainda chegou a dizer que ficará difícil para Boninho arrumar participantes para as demais temporadas do Big Brother Brasil: “Ninguém vai querer mais jogar nos próximos BBBs. Vai ser só de planta e vai acabar flopando”.

De balde d’água a xixi: Davi revela como pode ‘se vingar’ de Leidy Elin no BBB 24 (Reprodução/Globo)

Vale destacar que, até o momento, Davi é visto como um dos grandes favoritos para levar o prêmio final do BBB. Além dele, Isabelle e Beatriz também aparecem no páreo para a grande final do reality show, que está cada vez mais próxima.

Com a saída de Yasmin Brunet no paredão desta terça-feira (12), o camarote do BBB 24 conta apenas com um participante. Agora, está nas mãos de MC Bin Laden proteger o legado dos famosos dentro do confinamento. Será que ele chega na final ou será o próximo eliminado?

LEIA TAMBÉM: O baralho espanhol mandou avisar os signos de Leão, Virgem, Libra e Escorpião