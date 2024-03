BBB 24: Web detona Fernanda após comentário sobre discurso de Tadeu

A web detonou Fernanda no BBB 24. Tudo aconteceu depois que a sister resolveu fazer um comentário sobre o discurso de Tadeu para eliminar Yasmin Brunet, que saiu com mais de 80% de rejeição.

A fala de Fernanda aconteceu no quarto gnomo, quando ela conversava com Pitel e Leidy Elin sobre os próximos dias dentro da casa do Big Brother Brasil.

“Esse discurso foi bem filosófico, longo e muito diferente. Mas deu para entender que o arco e flecha está empoeirado. Isso todo mundo deu para entender”, afirmou a sister, que foi detonada nas redes sociais.

No Instagram, onde o vídeo da conversa entre Fernanda Pitel e Leidy Elin foi postado, o público que acompanha o BBB 24 não perdoou e chegou a afirmar que a sister está “sempre com uma leitura péssima do jogo”.

Um outro também disse que Fernanda “não dá uma dentro” no BBB: “Ela sempre com palpites furados. A Fernanda não acerta um palpite, leitura de jogo zero”, escreveu outra pessoa.

Pitel reflete sobre Raquele e Giovanna no BBB 24

Depois do discurso de eliminação de Tadeu, a sister também refletiu sobre os participantes que podem ir longe no BBB 24. Ao lado de Fernanda e MC Bin, no quarto gnomo, Pitel comentava sobre a divisão dos grupos na casa e concluiu que Raquelle e Giovanna podem ir muito longe no reality show.

Pitel reflete sobre Raquele e Giovanna no BBB 24 (Reprodução/Globo)

Mas, Fernanda e Bin alertam que seguir dentro do Big Brother Brasil em dupla é algo muito arriscado para chegar na final: “Tem que ser muito corajoso para ficar de dupla. A não ser que a sua dupla seja a mesma ‘fita’”, opinou o famoso.

Pitel também comentou que Isabelle não era tão importante para o andamento do jogo: “Foi o que falei uma vez a muito tempo aqui e vou falar de novo, botar 10 Cunhãs aqui dentro o jogo não acontece. Simplesmente não acontece”.

