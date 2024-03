BBB 24: Boninho anuncia ‘Poder do Falso’ com mala esquecida na casa; entenda a trolagem Imagem: reprodução Instagram

Parece que o ‘Big Boss’ está gostando de aplicar algumas brincadeiras nos participantes do BBB 24. Após diversos ‘Big Fones’ falsos há duas semanas, agora é a vez de uma nova dinâmica que vai mexer com a cabeça e o humor dos participantes.

Boninho utilizou suas redes sociais para avisar que os brothers e sisters irão receber um ‘presente’ deixado por Marcos Veras e Welder Rodrigues durante o quadro ‘Vamo Invadir Sua Casa’, gravado nesta quarta-feira (13).

“Trolagem é o que a gente mais está gostando nesse Big Brother. E a invasão, amanhã, do Veras e do Welder vai ser excepcional!”, avisou o diretor. Em seguida, ele deu mais detalhes sobre a trolagem.

“Eles vão deixar de presente pra eles, uma malinha com um cadeado e quem abrir vai ganhar um poder, o ‘Poder do Falso’. E sabe o que quer dizer esse Poder do Falso? Nada. É falso!”

Confira a explicação de Boninho:

BRIGA? NÃO! TROLAGEM! Boninho diz que amanhã deixarão uma mala na casa e quem abrir vai ganhar o "Poder do Falso", que não significa NADA. #BBB24



pic.twitter.com/OiabvmbTQH — POPTime (@siteptbr) March 13, 2024

Informações vazadas? público questiona favoritismo de Davi no BBB 24

Enquanto Matteus, Alane, Isabelle, Beatriz e Davi comemoravam a eliminação de Yasmin Brunet do BBB 24, o público que acompanha o reality show da Globo levantou um questionamento envolvendo o vazamento de supostas informações externas.

A divisão de grupos dentro do Big Brother Brasil já está explícita para todo mundo, mas depois que Davi desistiu de sua vingança contra Leidy Elin e Yasmin saiu com uma alta rejeição nesta terça-feira (12), há que coloque parte da responsabilidade no favoritismo de Davi e companhia na equipe da Globo.

“A produção precisa ficar ligada! Estão dando muito mole, muita informação externa... Tá ficando desanimador para quem assiste”, alertou um fã no perfil oficial do BBB no Instagram.

De balde d’água a xixi: Davi revela como pode ‘se vingar’ de Leidy Elin no BBB 24 (Reprodução/Globo)

