‘Bandidagem’ finalmente chegou à Netflix: quem é quem na nova série de ação e aventura?

'Bandidagem' é uma série mexicana de ação e aventura | Netflix, Inc. (Cortesía de Netflix © 2024)

Depois de meses de expectativa, a série mexicana Bandidagem finalmente chegou à Netflix nesta quarta-feira, 13 de março, com o objetivo de se tornar a nova sensação da plataforma de streaming.

A produção, criada e escrita por Pablo Tébar, segue um grupo de ladrões que embarca na busca pelo tesouro do rei Serpente na Riviera Maia. No entanto, eles não são os únicos atrás do saque.

Além de narrar uma trama cheia de ação, aventura e romance no Caribe mexicano, o projeto também conta com um elenco de primeira linha composto por talentosos atores de diferentes países.

Recomendados

Quer saber quais intérpretes fazem parte do elenco principal de Bandidagem? Continue lendo para descobrir quem interpreta quem nesta ambiciosa série do gigante da transmissão.

Alfonso Dosal

O ator mexicano, reconhecido por seu trabalho em produções como Narcos: México, Aquí en la Tierra e El elegido, é responsável por dar vida a Miguel, o protagonista desta nova série da Netflix.

Ester Expósito

A estrela espanhola, que se tornou conhecida mundialmente ao interpretar Carla Rosón na bem-sucedida série Elite, demonstra seu grande talento e versatilidade como atriz nesta produção com o personagem de Lilí.

Juan Pablo Medina

O ator americano, que os espectadores podem reconhecer de projetos como La Casa de las Flores, El Club de los Idealistas e Se Busca Papá, interpreta o papel de Wilson no aguardado Bandidagem.

Nicolás Furtado

O intérprete uruguaio que já vimos em uma variedade de séries, como Diciembre 2001, Maradona, sueño bendito ou El marginal, assumiu o papel de Octavio nesta trama.

Mabel Cadena

A famosa atriz mexicana que estreou em Hollywood interpretando Namora em Pantera Negra: Wakanda Forever interpreta a policial Inés nesta ficção cheia de momentos emocionantes.

Andrés Baida

Depois de mostrar seus talentos artísticos em séries e novelas como ¿Quién mató a Sara?, Los ricos también lloran e Mi secreto, o artista mostrará outro lado atuando como Ariel em Bandidagem.

Andrea Chaparro

A atriz mexicana que ganhou fama por seus papéis na série Rebelde e na saga de filmes A través de mi ventana testará suas habilidades interpretativas ao interpretar a jovem Citlali.

Os atores Juan Pablo Fuentes, Adrián Ladrón e Bruno Bichir completam o elenco principal desta produção de sete episódios que os amantes de histórias emocionantes não podem perder.