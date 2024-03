Após 20 anos, Ana Hickmann e Edu Guedes abrem o jogo e explicam o motivo da demora em assumir o namoro

Ana Hickmann e Edu Guedes finalmente assumiram o namoro na última terça-feira (12) e explicaram o motivo de manter a relação em segredo por dois meses.

Segundo o site Marie Claire, a apresentadora negou, por meio de assessoria, boatos que estaria grávida de Guedes, e deu mais detalhes de como está a reação.

O motivo do namoro, que começou no início do ano, ter ‘ficado em off’, foram os filhos dos dois.

“Eles optaram por divulgar agora porque estavam esperando conversar com os filhos primeiro, antes de passar para a mídia”, revelou a assessoria de Hickmann.

Relembre a amizade de Ana Hickmann e Edu Guedes

Os dois apresentadores se conhecem há 20 anos e trabalham juntos entre 2005 e 2009 na Record, comandando o programa ‘Hoje Em Dia’.

Ana assumiu o programa ‘Tudo é Possível’ em 2010, que ia ao ar aos domingos. Ela continua na emissora até hoje.

Já Edu Guedes, especialista em quadros de culinária, ficou no programa matinal até 2015, dando espaço novamente para Hickmann. Guedes foi para a Rede TV, permanecendo por cinco anos. Hoje ele apresenta ‘The Chef com Edu Guedes’, na Band.

Relacionamentos

Separada de Alexandre Correa desde o fim de 2023 após denúncia de agressão, Ana Hickmann só teve um relacionamento. Ela foi casada com o empresário por 25 anos, após conhecê-lo aos 15 anos. Eles namoraram por oito meses e se casaram logo em seguida.

Edu Guedes foi casado com a apresentadora Eliana entre 2004 e 2007. Em seguida, se casou com a empresária e herdeira da Nestlé, Daniela Zurita, entre 2008 e 2012. Com a mulher o apresentador teve a única filha.

Recentemente Edu namorou com a jornalista Érica Reis e com a ex-bailarina do Faustão Jaque Ciocci, com quem continua trabalhando atualmente no seu programa.

