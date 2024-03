Akira Toriyama: estas são as cenas mais épicas que o sensei ilustrou para a história de Dragon Ball

A morte de Akira Toriyama ainda nos parece irreal. A partida física do mangaká japonês foi uma surpresa para o mundo inteiro, já que, apesar de sua idade, não havia relatos de que estivesse doente ou em alguma situação delicada. Sua obra como criador de Dragon Ball o transforma em uma espécie de ser imortal que nos deixa um imenso legado para três gerações diferentes.

Escolhemos cinco cenas de Dragon Ball que, na nossa opinião, estão entre os finais mais brutais na história das aventuras escritas por Akira Toriyama. Para esta seleção, incluímos dois dos primeiros arcos da série e três de Z.

Cinco cenas mais épicas de Dragon Ball, por Akira Toriyama

1) A luta entre Goku e Tenshinhan: a final do Torneio de Artes Marciais entre o protagonista e o então antagonista da série foi um dos eventos mais brutais de Dragon Ball. Em determinado momento, Tenshinhan segura Goku pela roupa, indicando que o venceu, mas a luta ainda tinha muito a se desenrolar.

Recomendados

2) Goku vence Piccolo Daimaku: Para muitos, a luta mais violenta na história da série. O Rei Demônio Piccolo era verdadeiramente impiedoso e Goku estava agindo consumido pela raiva, pois o vilão havia matado Krilin. No final, o pequeno guerreiro realiza um Kame Hame Ha contra o chão e atravessa o torso de seu rival com seu próprio corpo. Simplesmente brutal.

3) A primeira transformação em Super Saiyajin: Sabemos que não pulamos muito, mas só podemos escolher cinco. E a primeira transformação de Goku em Super Saiyajin deve estar na contagem. Novamente, motivado pela morte de Kuririn, Kakaroto deixa toda sua raiva explodir e realiza a lendária transformação.

4) Gohan fica com raiva: Para muitos, o melhor momento de Dragon Ball Z. Gohan enfrentou Cell e, depois de motivá-lo a liberar sua fúria, o jovem saiyajin despertou seu verdadeiro poder. A explosão de ki e o grito do guerreiro foram um dos momentos mais épicos na história do mangá e do anime.

5) Goku vs Majin Vegeta: Esperamos três arcos para que Vegeta e Goku se enfrentassem novamente. E logo antes do despertar de Majin Buu, o príncipe dos saiyajins permitiu-se ser consumido pela magia de Babidi para lutar de uma vez por todas contra seu eterno rival.