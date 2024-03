Agora vai! Blink-182 faz seu primeiro show na América Latina e empolga fãs brasileiros

A proximidade do Lollapalooza Brasil 2024 está mexendo com os ânimos dos fãs, principalmente os que desejam assistir ao tão sonhado show do Blink-182. Após o cancelamento da apresentação no ano de 2023, a primeira turnê da banda pela América do Sul começou e, ao que tudo indica, a apresentação da próxima semana deve acontecer normalmente aqui no Brasil.

Conforme publicado pela Rádio Rock, na terça-feira, dia 12 de março, a banda se apresentou no Estadio San Marcos de Lima, no Peru, e teve um gostinho de como é lidar com o público da América do Sul.

Todas as 26 músicas que fizeram parte da setlist da noite foram acompanhadas pelo público que não parou um segundo sequer. Em vídeos que circulam pelas redes sociais, é possível acompanhar a energia do público e até mesmo o momento emocionante em que os caras do Blink-182 tocaram um de seus maiores sucessos, “I Miss You”, e foram acompanhados pelas vozes de todos os presentes no estádio.

Bom dia hoje especial pros fãs de blink-182 com esse vídeo de Feeling This tocada ontem em Lima, no Peru. 🥲



Em 9 dias será a nossa vez, Brasil!



📸 Lígia Shimizu - QuartEMO pic.twitter.com/ZwwNxedKCd — QuartEMO ❤️‍🔥 (@QuartEMO) March 13, 2024

Fãs brasileiros aguardam a apresentação no Lollapalooza

Headliner do primeiro dia do Lollapalooza 2024, o Blink-182 deve fazer sua primeira apresentação em terras brasileiras na sexta-feira, 22 de março.

Diante da proximidade da passagem do grupo pelo país, os fãs seguem apreensivos, e esperançosos, para finalmente poderem curtir o show esperado por eles há muitos anos.

Nas redes sociais, a passagem da banda pelo Peru não passou desapercebida e provocou a reação dos fãs brasileiros que estão ansiosos para assistir a performance do grupo ao vivo.

“É gente, o Blink não cancelou dessa vez. Tô muito feliz pelos fãs deles. Aproveitem”, comentou uma internauta no X, antigo Twitter.

“Bom dia só pra quem ficou com medo de comprar o ingresso do Lolla achando que o Blink ia cancelar de novo e eles não cancelaram”, brincou outra.

