A profecia arrepiante de Nostradamus sobre os filhos de Kate Middleton e William que abala as redes

Nostradamus foi um renomado astrólogo, médico, matemático e filósofo francês do século XVI que conseguiu prever alguns episódios muito significativos para a história do mundo. Um claro exemplo disso pode ser o assassinato de Kennedy, a ascensão ao poder de Adolf Hitler e as mudanças climáticas.

Profecia que aguarda os filhos reais

A última previsão descoberta do popular adivinho tem a ver com a família real britânica, especificamente com os três filhos do príncipe William e da princesa Kate Middleton: George, Louis e Charlotte.

A morte da rainha da Inglaterra, que também foi prevista pelo astrólogo, deixou uma grande incerteza no povo do Reino Unido. De acordo com a previsão de Nostradamus: "morreria de forma repentina um grande líder mundial em meio a uma guerra", e isso foi exatamente o que aconteceu. A rainha Elizabeth II faleceu no meio da guerra na Ucrânia.

No entanto, o preocupante não é essa previsão, mas outra que se refere ao futuro do Reino Unido. A nova previsão de Nostradamus está relacionada aos bisnetos da rainha Isabel II: George, Louis e Charlotte.

“Eles arruinarão o povo”

"No final da guerra, as grandes potências mudam. Perto da costa, nascem três belas crianças. Eles arruinarão a vila quando atingirem a maioridade. Eles mudarão o reino e não o verão crescer mais", afirmam as palavras do famoso matemático convertido em astrólogo.

A mudança que Nostradamus afirma tem a ver com a ascensão ao trono do rei Charles III. No entanto, muitos afirmam que não é assim, e que a mudança que ocorreria teria a ver com seu filho, o príncipe William.

Estas previsões deram muito o que pensar. Muitas pessoas afirmam que as palavras do astrólogo estão dirigidas aos bisnetos da Rainha Isabel por uma série de razões: essas crianças estão crescendo em uma época de guerra, e a mudança a que o presságio se refere não é a ascensão do rei Charles III, mas do príncipe William.