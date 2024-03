A outra foto de Kate Middleton que foi destroçada nas redes: impactou pela aparência de um de seus filhos

O escândalo mundial foi causado pela fotografia de Kate Middleton com seus três filhos no Dia das Mães no Reino Unido. Isso ocorreu depois que a princesa de Gales admitiu ter editado a imagem, o que gerou polêmica nas redes sociais.

“Como muitos fotógrafos amadores, de vez em quando experimento com a edição (de fotos)”, afirmou Kate Middleton em sua conta de X.

"Queria expressar minhas desculpas por qualquer confusão que possa ter causado a foto da família que compartilhamos ontem (domingo). Espero que todos que comemoraram tenham tido um Feliz Dia das Mães", finalizou.

A outra foto de Kate Middleton que está no centro da polêmica

Este fato fez com que os meios de comunicação internacionais e as redes sociais começassem a olhar de forma diferente para as antigas fotos dos príncipes de Gales, focando-se especialmente numa delas.

A imagem à primeira vista parece não ter problemas, mas após ser analisada detalhadamente, os usuários descobriram uma série de coisas que os levam a acreditar que a foto foi editada.

Nesse sentido, eles afirmam que não se vê uma perna de William, um pé de Kate e, mais surpreendente, parece que falta um dedo na mão de Louis.

No entanto, apesar das críticas e especulações após a divulgação da fotografia em 2023, a coroa britânica nunca indicou se a foto tinha sido editada ou não.