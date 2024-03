A mãe do cantor Luis Miguel, está em um hospital psiquiátrico

Há mais de 40 anos, tornou-se conhecido o misterioso desaparecimento de Marcela Basteri, mãe do cantor Luis Miguel, que foi vista acompanhando seu filho durante a maior parte de sua infância. Quando o artista completou 16 anos, sua carreira começou a decolar, e foi só então que se soube sobre sua mãe.

No seu livro Luis Miguel, a história, o jornalista Javier León Herrera revelou que Basteri sofria maus-tratos, infidelidades e violência por parte de seu parceiro.

Foi em setembro de 1986 quando a viram pela última vez, quando Luis Miguel cantou para ela no Luna Park, na Argentina. Desde então, surgiram várias teorias sobre o desaparecimento de Marcela.

Recomendados

Vale lembrar que a última versão foi em 2018, quando uma mulher na Argentina foi avistada com várias características físicas muito semelhantes às de Marcela.

A senhora que responde pelo nome de Honorina Montes foi vista vagando pelas ruas e foi internada em um hospital psiquiátrico em Buenos Aires, Argentina.

Após a recente turnê musical de Luis Miguel na Argentina, surgiram novas especulações sobre esse enigma. Em uma entrevista, Lorena Basteri, prima do artista, afirmou que Honorina Montes é a mãe de Luis Miguel.

“Depois de encontrá-la novamente, ela nunca mais desapareceu. Ela vive em um hospital na província de Buenos disse e explicou: “Eu sou neta de Carolina Basteri, irmã de Sergio Basteri, que é avô de Luis Miguel e pai de Marcela. Eu sou prima de Luis Miguel. ”As vezes eu a visito, ela está viva. Meu único objetivo nesta busca era encontrar a sobrinha da minha avó”.

“Da mesma forma, ele deixou claro que: ‘Ela está lidando com suas próprias complicações da idade, mas está bem. Ela me reconhece. O que posso te assegurar é que Marcela está viva, é a pessoa que vou visitar, é a mãe de Luis Miguel. Depois, o que ele decidir não é algo em que eu queira me envolver. Meu único objetivo nesta busca era encontrar a sobrinha da minha avó. Consegui, vou visitá-la, ela está dentro do que se pode dizer bem, está em uma instituição onde cuidam dela, ela come e recebe sua medicação. Pelo que ouvi lá dentro, ele foi. Na verdade, não posso comprovar, não sei se é real ou não. Nesse aspecto, não posso me envolver”.