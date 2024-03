‘A coleção de vilãs?’ a nova Barbie de Camila Parker causa indignação e dizem que é ofensiva

A rainha Camila Parker continuou com suas atividades apesar da ausência do rei Charles, que foi diagnosticado com câncer, e recentemente revelou uma nova boneca Barbie.

Trata-se de sua própria boneca, feita pela Mattel, que é idêntica a ela e, de fato, estava vestida exatamente igual à Barbie com vestido azul, capa preta e broche característico.

A conta do Instagram da Casa Real compartilhou o vídeo do evento no qual a rainha Camila revelou a boneca e surpreendeu a todos os presentes.

““Celebrando mulheres e meninas extraordinárias! 👭 O Festival WOW Girls é uma força de mudança na sociedade em como vê as meninas, seu potencial e as oportunidades que oferece para o futuro delas. Durante o evento, Sua Majestade recebeu uma Barbie muito especial, em reconhecimento ao seu trabalho apoiando o festival @wowglobal como sua Presidente”, dizia a conta”.

As duras críticas à Barbie lançada pela Mattel da rainha Camila

Embora a rainha Camila e a realeza tenham mostrado felicidade e contentamento com a Barbie, na internet têm surgido críticas contra a marca e a rainha.

Eles afirmam que a rainha não possui os valores que a Barbie representa, pois ainda não a perdoam pela infidelidade do rei Charles à princesa Diana.

“Esta Barbie é ofensiva, por favor, não sei quem teve essa ideia genial”, “Essa é a nova coleção de vilãs? Se for, está incrível”, “Por que não fazem uma boneca da princesa Diana, essa sim vale a pena”, “Que vergonha, como podem fazer uma Barbie dessa mulher” e “Que horror essa boneca” foram algumas das reações e críticas.

As pessoas apoiam e sempre apoiarão a princesa Diana, por isso Camila, mesmo sendo rainha, sempre será uma das mulheres mais odiadas por seu romance com o rei Charles, que tanto fez Lady Di sofrer.