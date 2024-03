Um dos filmes que ganhou Oscar na edição de 2024 está sendo acusado de plágio

A 96ª edição do Oscar, realizada neste domingo, 10 de março de 2024, foi um grande sucesso. O setor mais exclusivo da indústria cinematográfica se reuniu no Dolby Theatre, em Los Angeles, e premiou o melhor do cinema em 2023.

No entanto, um evento curioso e estranho poderia manchar a bela cerimônia. Um dos filmes premiados foi acusado de plágio, de acordo com um relatório da Variety citando a revista Quien.

Um cineasta reconhecido acusa os produtores de ‘The Holdovers’ (Os Rejeitados) de plágio. Quem faz essas delicadas declarações é Simon Stephenson, conhecido, entre outras coisas, por seu trabalho ‘Luca’ (filme da Disney).

Stephenson diz que Alexander Payne, diretor de The Holdovers, e o roteirista David Hemingson copiaram exatamente um filme chamado Frisco, que ele diz ter escrito em 2013 e que nunca foi lançado.

De acordo com o relatório, o filme em questão trata de “um pediatra de meia-idade cansado do mundo que é forçado a cuidar de um paciente de 15 anos”. E como todos os que viram ‘Os Rejeitados’ sabem, este filme trata de um professor que tem que ficar na escola durante o feriado de Natal e Ano Novo, com os alunos que não têm família com quem passar as festividades.

‘Os Rejeitados’ ganhou um Oscar

O filme estava nomeado em cinco categorias, incluindo Melhor Filme. Eles ganharam o primeiro prêmio da noite, o de Melhor Atriz Coadjuvante, nas mãos de Da’Vine Joy Randolph, que interpretou o papel de Mary Lamb, a cozinheira da escola.

Não há possibilidade de perder o Oscar, pois o prêmio foi pela sua atuação, não pelo conteúdo do filme em si. Em todo caso, se essas acusações forem confirmadas, as sanções seriam para os diretores.