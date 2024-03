Selena Gómez é criticada por usar um look na festa de seu namorado Benny que não era do seu tamanho

Selena Gómez A famosa usou um vestido vermelho no aniversário de seu namorado, mas recebeu muitas críticas (@selenagomez/Instagram)

Selena Gómez está mais do que feliz e apaixonada por seu namorado Benny Blanco e cada vez mais se atreve a compartilhar mais sobre seu relacionamento nas redes sociais.

Há alguns dias, ela compartilhou algumas imagens inéditas com uma mensagem emocionante de aniversário para o produtor musical e neste fim de semana eles o celebraram em grande estilo.

A cantora organizou uma festa extravagante para o seu namorado, onde estiveram presentes outros famosos como Nicola Peltz e Brooklyn Beckham.

No entanto, a atriz e cantora recebeu críticas pelo visual que usou para esta festa, pois consideram que não era o seu tamanho e a fazia parecer ‘mais gorda’.

O vestido vermelho de Selena Gómez pelo qual ela foi criticada na festa de seu namorado Benny Blanco

Selena Gómez foi à festa de Benny Blanco com um espetacular vestido vermelho longo, com fenda na perna, brilhante e com um decote ousado em V.

Este loook foi complementado com saltos vermelhos, e embora tenha parecido uma deusa, com o cabelo liso, foi criticada pelo tipo de vestido que escolheu.

Eles afirmam que o vestido não era do tamanho dela, pois estava muito apertado e realçava suas curvas.

Alguns dos comentários nas redes foram: "Já deveria começar a se vestir de acordo com o seu tamanho", "Selena sempre querendo usar algo mais apertado", "esse vestido tão justo não a favorece, ela parece mais gorda", "ela é linda, mas esse tipo de vestido não a favorece", "deveria procurar algo do seu tamanho e parar de usar tudo tão apertado", e "ela é linda e a cor do vestido também, mas parece que escolheu um tamanho muito pequeno para ela, os seios vão explodir".

Não é a primeira vez que criticam a Selena por seu vestido ou visual, nos últimos meses ela tem sido frequentemente atacada por seu peso e até pedem que ela mude de estilista ou consultor de imagem, pois o atual não está a aconselhando adequadamente.

No entanto, Selena tem se dedicado a ignorar os comentários e aproveitar a vida, aceitando e amando a si mesma como é, pois em diferentes ocasiões explicou que sua doença de lúpus a faz ganhar e perder peso, mas as pessoas preferem continuar atacando-a.