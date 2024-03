Príncipe George e seu amor por espaguete à carbonara

A preferência culinária do Príncipe George, de apenas 10 anos, revela-se um prato clássico italiano, o espaguete à carbonara, que não apenas agrada ao paladar do jovem nobre, mas também desencadeia um doce hobby na Família Real Britânica, envolvendo Kate e Charlotte.

Um príncipe gourmet

O renomado chef Aldo Zilli, em uma conversa com 'Femail', compartilhou como suas interações com o Duque de Cambridge ao longo dos anos proporcionaram insights sobre os gostos gastronômicos do príncipe George, bem como de seus irmãos.

Recentemente, surgiu a notícia de que o Príncipe e a Princesa de Gales estão adotando uma abordagem cuidadosa na criação do futuro Rei, o Príncipe George. Eles buscam normalizar o processo de ascensão ao trono, garantindo que não seja uma fonte de medo ou estranheza para o jovem herdeiro.