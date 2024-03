“Onde está Eva?”: Ryan Gosling chegou ao Oscar de mãos dadas com outra mulher, veja a razão

Embora Ryan Gosling não tenha levado para casa o prêmio de Melhor Ator Coadjuvante por ‘Barbie’ no Oscar 2024, ele foi um dos mais ovacionados da cerimônia por diferentes motivos. Um dos mais comentados foi sua icônica performance com ‘I’m Just Ken’, seu figurino, mas também a mulher com quem chegou de mãos dadas.

O intérprete de Ken mais uma vez mostrou ser um verdadeiro artista multifacetado, pois não é apenas um excelente ator, mas também dançarino e cantor. Nesta nova edição, surpreendeu muitos ao começar sua apresentação no meio do público e depois pular para o palco acompanhado por um grande grupo de dançarinos e até pelo músico Slash.

Gosling honrou a Barbie ao aparecer com um traje totalmente rosa e cheio de brilhos, junto com óculos de sol e um chapéu, sem dúvida, um visual bastante feminino que não tirou em nenhum momento a masculinidade do galã.

Ryan Gosling e a mulher com quem chegou à cerimônia

Apesar de toda a encenação que teve Ryan Gosling na premiação, ele causou inquietação ao ser visto na passadeira vermelha de mãos dadas com outra mulher que não era sua esposa Eva Mendes, levantando questões sobre quem seria a pessoa.

Sem medo de críticas, Ryan caminhou feliz e confiante diante das câmeras e paparazzi que estavam na gala, segurando a mão da loira que estava deslumbrante com um vestido longo preto e dourado. Longe de serem um casal, o famoso chegou com Mandi Gosling (47), sua irmã mais velha, com quem já esteve em outros eventos públicos anteriormente.

Embora para muitos seja um rosto desconhecido, a verdade é que Mandi não é tão estranha ao mundo do entretenimento e, além de posar em outras ocasiões com o seu irmão, ela se dedica à produção de programas e videoclipes musicais.

A grande ausente da noite foi Eva Mendes, pois muitos esperavam vê-la desfilar ao lado de seu marido, mas ela preferiu apenas aparecer através de uma postagem em redes sociais com uma mensagem particular.

“Você levou o Ken até o Oscar, RG. Agora venha para casa, precisamos colocar as crianças na cama”, escreveu, posando com o visual que Gosling usou na gala.

No entanto, a atriz foi duramente criticada por não estar ao lado de seu marido em um momento tão importante, como fizeram outros casais de Hollywood.

“Você deveria estar no tapete vermelho com seu homem”, “Por que você não está sentada ao lado dele no OSCAR?”, “O relacionamento mais estranho da história. Eles nunca aparecem juntos ou por acaso. Como se fosse um pecado. Todos os casais se apoiando, exceto eles. Estranhos”, foram alguns comentários.

Apesar da onda de críticas, Ryan Gosling e Eva Mendes, que estão juntos desde 2011 e têm duas filhas em comum, decidiram manter seu relacionamento da forma mais reservada possível, raramente sendo vistos posando juntos. No entanto, ela destacou que é um pilar fundamental na vida de seu marido.