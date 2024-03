Netflix: a polêmica série erótica de apenas 7 episódios baseada em uma história real explícita

Embora quase todos os gêneros tenham seus fãs, a Netflix sabe que uma grande parte de seus assinantes, de vez em quando, querem ver na tela um conteúdo um pouco mais quente. A gigante do streaming tem sido capaz de verificar em várias ocasiões que filmes e séries eróticas realmente despertam interesse, chegando até a se posicionar nas tendências da plataforma, como aconteceu com as diferentes partes da trilogia ‘365 dias’ ou com a saga ‘Através da Minha Janela’.

Supersex: a vida e trajetória de Rocco Siffredi

O sensual está na moda e a Netflix quer encantar com uma das grandes apostas com um dos lançamentos mais picantes do ano. Desde a última quarta-feira, 6 de março, os assinantes podem se envolver com uma minissérie viciante ‘Supersex’. Trata-se de uma adaptação da vida e trajetória do italiano Rocco Siffredi, talvez o ator pornô mais famoso do mundo.

‘Supersex’ é uma minissérie disponível na Netflix desde 6 de março e inspirada em eventos reais, que conta a história de Rocco Siffredi, um homem que deixou para trás uma vida simples para se tornar a estrela pornô mais popular da atualidade.

Rocco Siffredi é o ator pornô mais popular do mundo

A história de Rocco não foi fácil, pelo caminho teve que enfrentar um caminho de altos e baixos, nos quais enfrentou os demônios do passado que ainda eram uma questão pendente. Sua infância e juventude, as primeiras oportunidades, sua ascensão à fama e todas as pessoas que estiveram em seu caminho protagonizam esta história de Rocco Siffredi.

"Esta é a história de como, depois de uma infância humilde, Rocco Siffredi emergiu como a maior estrela pornô do mundo. Inspirada em eventos reais", revela a sinopse oficial da Netflix.

Alessandro Borghi é Roco Siffredi, Adriano Giannini é Tommaso, seu meio-irmão, e Saul Nanni faz uma interpretação majestosa da versão mais jovem de Rocco.