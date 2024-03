Natalie Portman está concluindo o divórcio com Benjamin Millepied após sair de um ano doloroso

A atriz Natalie Portman já está oficialmente divorciada do coreógrafo Benjamin Millepied, depois de ela ter solicitado a separação legal por infidelidade dele, após 11 anos de casamento.

O fato de que o processo de divórcio foi finalizado foi notificado pelo meio People, especificando que a vencedora do Oscar iniciou a separação nos tribunais há oito meses.

O casal esteve casado por 11 anos, durante os quais tiveram seus filhos Aleph, de 12 anos, e Amalia, de 7. Midiaticamente, foi divulgado que o dançarino foi infiel com uma jovem de 25 anos, notícia que veio à tona em maio do ano passado.

Uma fonte disse à People que "no começo foi muito difícil para ela, mas seus amigos a apoiaram e a ajudaram a superar o pior... Natalie está saindo de um ano realmente difícil e doloroso, mas saiu mais forte e está encontrando alegria em sua família, seus amigos e seu trabalho".

O meio citado revelou em 2023 que supostamente, Benjamin Millepied estava fazendo de tudo para que Natalie o perdoasse, mas seus esforços não serviram de nada, ela seguiu em frente com o processo de divórcio e não estava mais usando sua aliança de casamento, o que levantou suspeitas de que estavam se separando.

Natalie Portman e sua prioridade

Natalie Portman também perdeu peso em “Cisne Negro” Getty Images

Apesar de o quão tumultuoso é qualquer separação matrimonial, uma fonte disse à People que a prioridade de Natalie Portman são seus filhos, e por isso, ela tem tentado tornar a separação o mais saudável possível.

"Sua maior prioridade tem sido garantir uma transição suave para seus filhos. Ela e Ben realmente amam seus filhos e estão igualmente focados em serem os melhores pais compartilhados possíveis. Nada é mais importante", disse a fonte.

Desde a separação, Natalie e Millepied seguem caminhos diferentes em suas agendas, cada um focado em seus projetos. Ela mantém seus seguidores na expectativa com o lançamento da série limitada de televisão ‘Lady in the Lake’. Além disso, em suas redes sociais, ela mostra estar muito envolvida com sua equipe de futebol, o Angel City.