Leidy Elin expulsa do BBB 24? Após explodir com Davi, web fica revoltada (Reprodução/Globoplay)

A briga entre Leidy Elin e Davi, que acabou com as roupas do brother boiando na piscina, impulsionou os pedidos de expulsão da sister do BBB 24. Em diversos vídeos publicados nas redes sociais, o público diz que sister provocou algo além de uma discussão.

“Ela está tentando forçar ele [Davi] a fazer o que não deve. Está tão claro, que até quem está lá dentro consegue perceber”, comentou uma fã que acompanhou a madrugada turbulenta dentro da casa.

Uma outra pessoa afirmou que primeiro sai Yasmin Brunet, que está no 12º paredão do BBB, e na próxima semana será a vez de Leidy Elin sair do reality show da Globo.

LEIA TAMBÉM: BBB 24: Com raiva de Leidy, Davi afirma que sister pode esperar o ‘pior’

Em outra crítica, a sister foi chamada de “insuportável” por parte dos fãs de Davi falaram que “a produção deveria punir” a sister por ter jogado as coisas do Davi na piscina da casa, logo após o último Sincerão: “Nunca vi uma pessoa tão insuportável na história do BBB igual essa Leidy”, declarou um perfil.

Leidy joga as coisas de Davi na água

Depois do Sincerão desta segunda-feira (11), o caos tomou conta do BBB 24 e, após discutir com Davi, Leidy Elin foi até o quarto magia para pegar a mala do brother. Sem pensar nas consequências, ela vai até o jardim e joga os objetos na piscina.

Na hora, Leidy dispara: “Não sou baixa? Agora vou ser subterrânea com você”, enquanto Davi fica parado olhando suas roupas boiarem na água.

LEIA TAMBÉM: BBB 24: Buda acorda ao som de Infiel, de Marília Mendonça, e web não resiste

No fim, Leidy deixa o local e vai direto para o quarto fada, enquanto Davi entra na piscina para recolher seus pertences. Será que Leidy Elin vai receber uma punição do big boss?

Dia de paredão!

Isabelle, Lucas Henrique e Yasmin estão na 12ª berlinda do Big Brother Brasil, que foi formada no domingo (10) e terá sua decisão nesta terça-feira (12). A disputa principal está entre a modelo e Buda, que são aliados dentro do reality show da Globo.

Indicados ao paredão da semana (Reprodução/Instagram)

Yasmin foi para eliminação por causa da líder Beatriz, que indicou a sister direto para a berlinda e afirmou que ela também seria uma opção de voto da modelo. Já Lucas estava emparedado desde quinta-feira, quando foi eliminado da prova do líder.

Na votação, Matteus teve seis indicações e Isabelle Cunhã foi indicada por Pitel, que teve mais esse benefício do poder curinga. Na prova bate-volta, o brother levou a melhor.

LEIA TAMBÉM: O guru mandou avisar para os signos de Sagitário, Capricórnio, Aquário e Peixes