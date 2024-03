Kim Kardashian compareceu ao Oscar, mas seu penteado chamou a atenção: estão chamando de “ridículo”

Apesar de não ser uma atriz consagrada em Hollywood, Kim Kardashian marcou presença no Oscar 2024 e conviveu com as estrelas mais seletas da indústria.

Mas a socialite, que recentemente estreou na série American Horror Story como um dos personagens principais, se tornou uma das personalidades mais comentadas por seu visual peculiar.

Outro detalhe que não passou despercebido pelos seguidores da influenciadora foi sua interação com Odell Beckham Jr, com quem tem sido ligada romanticamente nas últimas semanas. O suposto casal foi visto muito carinhoso após a 96ª edição da gala, pois em algumas imagens compartilhadas pelo ‘TMZ’, pode-se ver como estavam conversando e ela até segura o rosto dele entre suas mãos.

O 'Daily Mail' relatou que "Kim tem um relacionamento romântico com Odell desde o verão passado e pensou que tinha conseguido mantê-lo em segredo", citando uma fonte próxima.

Desencadeou críticas

Deixando de lado a vida amorosa de Kim Kardashian, o que gerou críticas foi o penteado que escolheu para participar dos diferentes eventos sociais, incluindo o Oscar 2024, como a festa organizada pela Vanity Fair.

Para a festa, a empresária apareceu com um vestido branco justo ao seu corpo, mas com uma franja que cobria um dos seus olhos e que combinava com óculos escuros, em um dos eventos mais sofisticados do mundo.

“Isto demonstra que os Oscars não são para as Kardashian”, “Não entendo os óculos de sol”, “O penteado é ridículo, até lhe tapa o rosto”, “Parece uma toalha com franja”, “Pode ter todo o dinheiro do mundo, mas isso não compra classe”; foram parte das críticas.

O vestido dela é assinado pela Balenciaga, de quem é embaixadora, feito em branco prateado com um top muito justo e sem alças com um decote estruturado em forma de pico.