Kendall Jenner dá aula magistral de estilo e elegância em Paris, mas dizem que parece “mais velha”

Paris está vivendo um momento destacado graças à Paris Fashion Week, que reuniu os melhores designers e celebridades vestindo coleções de Alta Costura. Embora o evento tenha terminado, muitas estrelas ainda estão sendo comentadas por seus looks, como Kendall Jenner, que surpreendeu em sua passagem pela capital antes de voltar para casa.

A modelo é uma sensação da moda e deslumbrou vestida de vermelho, com um traje recatado como raramente visto e, embora tenha sido muito aplaudida, alguns não perderam a oportunidade de criticar.

Kendall Jenner conquista Paris em vermelho

A irmã mais nova de Kim Kardashian compartilhou algumas fotos em sua conta do Instagram em que exibiu seu grande estilo com um conjunto que consistia em um terno de saia vermelha escarlate brilhante. Na parte de cima, Jenner usava uma jaqueta justa com gola alta, punhos dramáticos com pequenos botões de tecido. Além disso, deixou claro que o plissado continua sendo uma grande aposta este ano, pois dá um toque de elegância ao visual. Ela combinou isso com uma saia lápis da mesma cor.

Kendall Jenner A modelo surpreendeu na sua passagem por Paris (Instagram)

Para completar, Kendall usou saltos pretos, uma bolsa fina de couro preto, óculos de sol estreitos e brincos de argola dupla prateados. A modelo maquiou seus olhos com um esfumaçado escuro, delineador preto e um lábio vermelho vibrante, e penteou seus fios castanhos em um penteado sofisticado.

Em várias das imagens, Jenner posou com uma garrafa branca em forma de número 8 para celebrar o lançamento de sua marca de tequila na metrópole francesa (pois além de comparecer à Semana da Moda, Kendall foi fazer negócios).

Kendall Jenner A modelo foi criticada pelo conjunto que usou em Paris (Instagram)

O impacto de um conjunto vermelho vibrante é inegável, especialmente quando Jenner o usa. No entanto, alguns internautas opinaram que o conjunto a fazia parecer “mais velha” e que “até parecia que ela o tirou do armário da mãe”.

“Por que você pegou roupas do armário da sua mãe?” “Uma cor ousada e bonita nela, mas este estilo clássico me parece muito sóbrio para ela.” “Jovem linda e roupa bonita, mas sinto que isso a envelhece. Parece que ela pegou emprestado o estilo da Kris”, é o que se lê.

Kendall Jenner A modelo foi criticada pelo conjunto que usou em Paris (Instagram, Facebook)

Kendall Jenner não desperdiça o poder do vermelho

O vermelho é uma cor que não passa despercebida. Quando uma mulher veste vermelho, automaticamente projeta uma imagem de segurança em si mesma, o que dá a sensação de poder pessoal. É uma cor cheia de energia e vitalidade que está associada ao poder e à autoridade.

A modelo optou por esta cor em várias ocasiões, o que explicaria por que sempre chama a atenção. Usar roupa vermelha pode aumentar a sensação de atração e sedução, além de destacar a figura.