Jennifer Lopez parece irreconhecível depois de remover os cílios postiços e choca as redes sociais: “Ela parece muito estranha”

Jennifer Lopez apareceu sem seus cílios postiços e ninguém a reconheceu. Os fãs da famosa atriz e cantora americana comentaram que “ela parece muito diferente” e até acharam estranho, pois afirmam que “ela sempre foi perfeccionista com sua imagem”.

“Parece irreconhecível”

Jennifer Lopez concedeu uma entrevista para “The Hollywood Reporter” para promover seu novo álbum de estúdio intitulado “This Is Me… Now”, mas os internautas afirmaram que não a reconheceram porque no vídeo ela apareceu sem cílios postiços.

A famosa cantora nova-iorquina de 54 anos de idade apareceu no videoclipe da entrevista com uma maquiagem com um acabamento muito natural que destacou algumas sombras que não a favoreciam muito, mas o mais estranho para seus fãs é que ela não usou cílios postiços.

Alguns seguidores revelaram o poder que os cílios postiços têm para transformar completamente um visual, enquanto outros apontaram os "erros de maquiagem" que, em vez de ajudar "A Diva do Bronx", a fizeram parecer "muito estranha" e até "irreconhecível".

Dezenas de críticas por seu visual

"Sem cílios postiços, ela parece muito estranha", "Ela está irreconhecível sem cílios postiços", "Essa sombra de olhos não lhe favorece", "Ninguém percebeu que essa maquiagem não lhe ficava bem?", "Estou surpreso que a JLo tenha saído assim", foram alguns dos comentários que Jennifer Lopez recebeu.

“Jennifer López e sua parceira de produção Elaine Goldsmith-Thomas sentaram-se com The Hollywood Reporter para falar sobre seu novo filme da Prime Video ‘This is Me... Now: A Love Story’. López revela de onde veio a ideia, como financiou o filme sozinha depois que a financiamento original falhou e por que a história não é sobre ela e Ben Affleck”, descreve a descrição da entrevista no YouTube.