Game’n Groove, conheça o festival gratuito que une música e games na cidade de São Paulo

Nos dias 28, 29 e 30 de março será realizada a primeira edição do festival Game’n Groove. Unido jogos e música, o evento gratuito promete reunir várias pessoas no Tokio Marine Hall.

Segundo informações da divulgação do evento, o festival terá showmatchs de jogos como CS2, Free Fire e Honor of Kings, além de apresentações de cosplays, shows ao vivo e a oportunidade de unir os fãs a seus influenciadores e jogadores preferidos.

O evento, criado pelo Grupo Tom Brasil, promete estabelecer uma conexão ainda mais forte entre o universo dos games e a música, será gratuito para o público. Cada CPF terá direito de retirar um ingresso e a retirada já pode ser feita pelo site da Eventim. No dia 28 de março as apresentações começam às 16 horas e seguem até 22 horas. Já nos demais dias o evento acontecerá das 14h às 20 horas.

União entre música e games

Conforme fale da Christian Tedesco, Vice Presidente Executivo do Tokio Marine Hall, e um dos idealizadores do projeto, este novo modelo de evento deve estipular uma nova forma de juntar os fãs de música com os fãs de games e esports.

“Quisemos criar um formato de evento, onde juntamos música com games, em um modelo totalmente diferente dos que já temos aqui. O Game’n Groove será um momento para todas gerações, atraindo não só filhos, mas os pais também”.

Ainda segundo Christian, cada dia de evento terá um line-up específico e pronto para receber a comunidade gamer. Além das apresentações musicais e dos esports, atrações como batalhas de robôs e a presença de ídolos dos esports também prometem movimentar a área de atividades.

Em um outro espaço, será realizada uma exposição de videogames antigos e os visitantes terão a oportunidade de adquirir brindes e itens diversos em uma série de lojas.

