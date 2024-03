Framboesa de Ouro 2024: vencedores dos piores do cinema deste ano

Na recente edição do Framboesa de Ouro, conhecidos como os ‘anti-Oscar’, foram revelados os vencedores que representam o pior do cinema em 2024.

Estes prêmios são famosos por seu peculiar reconhecimento aos filmes e atuações menos destacados do ano. Desta vez, uma surpresa inesperada levou a glória na categoria principal.

Ursinho Pooh: Sangue e Mel

Embora o filme de ação ‘Os Mercenários 4′ liderasse as indicações com sete menções, incluindo a de pior filme, foi ‘Ursinho Pooh: Sangue e Mel’ que se destacou como o grande vencedor da noite no Framboesa de Ouro 2024.

Os Mercenários 4

Por outro lado, o elenco de ‘Os Mercenários 4′, composto por Jason Statham, Sylvester Stallone e Megan Fox, também foi alvo de atenção nestas polêmicas premiações.

No entanto, embora tenham sido nomeados em categorias diferentes, nenhum deles ganhou o prêmio de pior ator ou atriz por sua participação neste filme.

Stallone foi indicado por seu papel em ‘Os mercenários’, enquanto Fox recebeu sua indicação por ‘Johnny & Clyde’.

Outros filmes que receberam múltiplas indicações foram ‘O Exorcista: O Devoto’ e ‘Ursinho Pooh: Sangue e Mel’, ambos com cinco menções cada.

Lista completa de vencedores

A lista inclui: