Foto editada confirma que Kate Middleton e William não usam suas alianças de casamento. Crise matrimonial?

Dizem que uma imagem vale mais que mil palavras, e a foto editada da princesa Kate Middleton com seus filhos não escapa dessa crença. O simples fato da imagem ter sido alterada desencadeou mais dúvidas nas pessoas sobre seu estado de saúde e sua localização, já que acham estranho que tenha sido recorrido à edição para não mostrar sua verdadeira imagem justamente neste momento em que ela está passando por uma recuperação após uma cirurgia abdominal. Mas as especulações não se concentram apenas em sua saúde, mas também em sua situação matrimonial com o príncipe William, pois todos se perguntam por que ela não está usando sua aliança de casamento na fotografia.

O detalhe do anel de casamento avivou as suspeitas de crise matrimonial entre ela e o filho mais velho do rei Charles III. Os comentários sobre este assunto não param na postagem da foto editada na conta do Instagram dos Príncipes de Gales.

Há quem concorde que ela não é a única que não usa sua aliança de casamento, mas William também não a usa. "Onde está a aliança de casamento dele? William também não tem usado a dele", afirmou uma usuária no Instagram.

Na verdade, nas imagens das redes sociais dos Príncipes de Gales, é claramente observado que William também não usa seu anel, como pode ser visto nos últimos eventos sociais aos quais ele compareceu. Portanto, a grande pergunta é: Por que uma família tão apegada às normas devido à sua condição de realeza não usa seu anel de casamento, símbolo de união matrimonial? Há uma crise no casamento entre Kate e William?

Kate Middleton, o príncipe William e a terceira maçã da discórdia

Kate Middleton / William / Rose Hanbury Em meio à ausência da princesa de Gales, tem surgido o nome de Rose Hanbury (Dan Kitwood/WPA Pool / Getty Images)

Os rumores de crise matrimonial entre os Príncipes de Gales não são novos, pois desde 2019 se comenta que o príncipe William está traindo a princesa com Rose Hanbury, marquesa de Cholmondeley. Os rumores de infidelidade começaram quando, nesse ano, fotos de ambos muito carinhosos foram tornadas públicas.

Desde que as fotos de William e Rose circularam, os paparazzi não pararam de segui-los, então em um Dia dos Namorados afirmaram que ele deu um presente a ela, apesar de Kate ter dito que há muito tempo não recebe flores ou presentes dele nesta data.

Fontes internas da realeza revelaram que após essas fotos de 2019, Kate proibiu que Rose, que era sua amiga próxima, estivesse em eventos reais.