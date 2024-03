Fomos enganados? As imagens de Messi, o cão ator no Oscar, foram gravadas (Vídeo)

A ternura e os “Aww” estiveram presentes na 96ª edição do Prêmio Oscar, quando surgiram as imagens de Messi, o renomado cão ator. A Academia teve um gesto valioso ao incluir, raramente, as estrelas do mundo animal que brilham na tela grande.

O mais impressionante do caso foi que quando os mostraram, Messi estava aplaudindo junto com o resto dos atores, atrizes, cineastas e personalidades do sétimo arte presentes.

Messi fez parte do famoso filme ‘Anatomia de uma Queda’, que recebeu cinco indicações ao Oscar, das quais ganhou um prêmio (Melhor Roteiro Original).

No entanto, tudo não passou de uma inocente brincadeira. O cachorro não esteve presente durante toda a cerimônia. Vídeos que se tornaram virais nas redes sociais mostram como a organização da cerimônia do Oscar, realizada neste domingo, 10 de março, no Teatro Dolby em Los Angeles, gravou as intervenções de Messi quando focaram no público presente.

"O cachorro Messi gravou vários momentos para a cerimônia para evitar o estresse que pode sofrer o cão por tantas horas suportando muitas pessoas desconhecidas e o barulho alto do evento", informou o meio Alerta News 24 em sua conta do X (anteriormente Twitter). Eles acompanharam sua postagem com o vídeo do momento exato em que estavam preparando as cenas.