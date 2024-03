‘Ela vai tomar o dela’: Vingança de Davi contra Leidy Elin começa no BBB 24

“Ela vai tomar o dela”, avisa Davi durante madrugada desta terça-feira (12), ao acordar e pegar um balde na área externa da casa do BBB 24 e encher com água da piscina.

No vídeo, publicado no Instagram oficial do Big Brother Brasil, o brother aparece no jardim e avisa que Leidy Elin “vai tomar o banho dela” depois de jogar todas as suas roupas na piscina da casa.

Porém, depois deste momento, o vídeo mostra que Davi desistiu da vingança contra a rival. Antes de voltar para dentro da casa, o brother joga a água fora e acaba sendo questionado pela web: “Jogou fora pq deram atenção?”, perguntou uma pessoa.

Um outro disse que a produção do BBB 24 interviu “por conta que a água foi da piscina”, deixando no ar que é proibido levar a água para dentro da moradia.

Já uma terceira fã do BBB disse que Davi poderia perder o reality por causa desta vingança contra Leidy Elin: “Isso poderia trazer expulsão pra ele, o máximo que ele pode fazer é jogar as coisas dela também na água”.

Mão na consciência

Depois de expor seus planos de vingança contra Leidy dentro do BBB 24, Davi também foi orientado a tomar cuidado e colocou a mão na consciência sobre as possíveis ações que pretende tomar.

“Eu posso fazer tudo isso, só que tem uma questão que me pega. Eu fico pensativo...se eu for me vingar dela, eu tô me igualando a ela”, afirmou o baiano. Será que teremos mesmo a vingança de Davi?

Leidy joga as coisas de Davi na água

Depois do Sincerão desta segunda-feira (11), o caos tomou conta do BBB 24 e, após discutir com Davi, Leidy foi até o quarto magia para pegar a mala do brother. Sem pensar nas consequências, ela vai até o jardim e joga os objetos na piscina.

Leidy Elin expulsa do BBB 24? Após explodir com Davi, web fica revoltada (Reprodução/Globoplay)

Na hora, Leidy dispara: “Não sou baixa? Agora vou ser subterrânea com você”, enquanto Davi fica parado olhando suas roupas boiarem na água.

No fim, Leidy deixa o local e vai direto para o quarto fada, enquanto Davi entra na piscina para recolher seus pertences. Será que Leidy Elin vai receber uma punição do big boss?

