‘De Corpo e Alma’: Novela lembrada pelo assassinato de Daniella Perez será reprisada pela Globo

A Rede Globo irá exibir novamente ‘De Corpo e Alma’, novela escrita em 1992 por Glória Perez. A trama ficou marcada tragicamente após Daniella Perez, filha da escritora e atriz principal, ser assassinada por Guilherme de Pádua, que também estava novela.

De acordo com a jornalista Heloisa Tolipan, que divulgou a informação, a novela será reexibida via streaming e nenhum capítulo será cortado. Contudo, ainda não há uma data exata de quando a novela volta ao ar.

Segundo o site ‘Metrópoles, com informações de Heloisa, a Rede Globo disse que o crime cometido por Guilherme de Pádua não foi um empecilho para a reexibição do folhetim.

Glória Perez, mãe da vítima e criadora do enredo da novela, também revelou que, mesmo com rumores de proibição, ela nunca vetou que a produção fosse reexibida. “Nunca houve essa conversa”, alegou Glória.

LEIA TAMBÉM: BBB 24: “não faço a boa moça”, avisou Leidy Elin ao entrar no reality; saiba mais sobre a sister que promete derrubar Davi

Relembre a história da novela

Na trama, a novela fala sobre assuntos do cotidiano, como samba, subúrbio, romances difíceis e outras conversas mais profundas, como a doação de órgãos e a troca de bebês na maternidade.

Relembre o crime

A atriz Daniella Perez foi morta no dia 28 de dezembro de 1992 aos 22 anos. Ela caiu em uma emboscada armada pelo ator e seu par romântico na novela, Guilherme de Pádua, e sua esposa da época, Paula Thomaz.

O crime teria sido motivado pelo fato do ator ter, supostamente, ter perdido espaço na novela, além do ciúme da esposa do ator, que contracenava com Daniella.

Guilherme de Pádua morreu em 2022, aos 53 anos, vítima de um infarto.

LEIA MAIS:

⋅ Foto editada confirma que Kate Middleton e William não usam suas alianças de casamento. Crise matrimonial?

⋅ Meghan Markle critica internet tóxica em discurso poderoso durante o SXSW

⋅ BBB 24: Davi quer a cabeça de Leidy Elin; será que Boninho vai atender?