De balde d’água a xixi: Davi revela como pode ‘se vingar’ de Leidy Elin no BBB 24

Depois de ver suas roupas boiando na piscina, Davi disse que faria algo muito pior com Leidy Elin dentro do BBB 24 e, durante uma conversa com Matteus, Beatriz e Alane, o brother destacou uma lista de possíveis formas de se vingar da rival dentro do reality show.

Enquanto eles conversavam sobre a atitude de Leidy Elin na noite de segunda-feira (11), o brother deixou vazar quais são as suas opções de vingança: “Eu tenho várias formas de me vingar”, afirmou ele.

Em seguida, Davi disse que pode pegar muito pesado com a sister: “Eu posso cagar em um saco e passar no travesseiro dela. Eu tô falando sério. Eu só pego pesado, eu tô falando sério com vocês”.

Ainda unindo necessidades fisiológicas e vingança, Davi disse que pode usar urina: “Eu posso fazer xixi em uma vasilha e ficar guardando e derramar tudo na cama dela, para quando ela deitar estar tudo molhado de xixi, tô falando sério”.

LEIA TAMBÉM: Leidy Elin expulsa do BBB 24? Após explodir com Davi, web fica revoltada

Outra possibilidade é molhar Leidy Elin durante o sono: “Eu posso esperar ela dormir e jogar um balde de água todo nela. Quando ela estiver dormindo, ensopar ela de água”, afirmou o motorista de aplicativo aos seus aliados dentro do Big Brother Brasil.

Mão na consciência

Depois de expor seus planos de vingança contra Leidy dentro do BBB 24, Davi também foi orientado a tomar cuidado e colocou a mão na consciência sobre as possíveis ações que pretende tomar.

LEIA TAMBÉM: Beatriz vira ‘necessária no BBB 24′ após detonar três sisters na madrugada

“Eu posso fazer tudo isso, só que tem uma questão que me pega. Eu fico pensativo...se eu for me vingar dela, eu tô me igualando a ela”, afirmou o baiano. Será que teremos mesmo a vingança de Davi?

Leidy joga as coisas de Davi na água

Depois do Sincerão desta segunda-feira (11), o caos tomou conta do BBB 24 e, após discutir com Davi, Leidy Elin foi até o quarto magia para pegar a mala do brother. Sem pensar nas consequências, ela vai até o jardim e joga os objetos na piscina.

Leidy Elin expulsa do BBB 24? Após explodir com Davi, web fica revoltada (Reprodução/Globoplay)

Na hora, Leidy dispara: “Não sou baixa? Agora vou ser subterrânea com você”, enquanto Davi fica parado olhando suas roupas boiarem na água.

No fim, Leidy deixa o local e vai direto para o quarto fada, enquanto Davi entra na piscina para recolher seus pertences. Será que Leidy Elin vai receber uma punição do big boss?

LEIA TAMBÉM: Recado rápido dos arcanos para os 12 signos do zodíaco essa semana