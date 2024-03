Cristiano Ronaldo se ‘embarrou’ feio: seu erro no jogo do Al Nassr está dando a volta ao mundo

Um erro imperdoável de Cristiano Ronaldo está dando a volta ao mundo. Em uma partida crucial para o Al Nassr, Cristiano cometeu um dos maiores ‘bloopers’ de sua carreira de sucesso. O mais surpreendente foi que tudo aconteceu em uma de suas especialidades, chutar a gol.

Em 11 de março de 2024, o Al Nassr enfrentou o Al Ain no jogo de volta das quartas de final da Champions League da Ásia 2023-24. A equipe de Cristiano Ronaldo entrou em campo com desvantagem, já que havia perdido por 1-0 no jogo de ida.

Com um gol de pênalti de CR7, o Al Nassr chegou a estar 3-1 à frente no placar, o que deixou o placar agregado em 3-2 a seu favor. No entanto, no final do jogo, o Al Ain acordou e a partida terminou 4-3 a favor de Ronaldo e seus companheiros, o que levou tudo para a definição nos pênaltis.

Recomendados

Nas penalidades, Ronaldo marcou, mas três de seus companheiros não e o Al Ain acabou vencendo por 3-1, avançando assim para as semifinais.

Além da eliminação, Cristiano Ronaldo deu o que falar porque perdeu um dos gols mais fáceis de sua carreira. Foi no minuto 60, com o placar em 2-2, que o português ficou sozinho na frente do gol graças a um rebote curto do goleiro adversário. Contra todas as expectativas, ele errou, apesar de estar a centímetros do gol.