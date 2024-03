‘Big Brother Colômbia’: marido entra no reality e pede divórcio ao vivo: “Retiro as promessas que fiz” Imagem: reprodução Instagram/Rede Globo

Não é só no Big Brother Brasil que podemos ver momentos de supostas traições e pedidos de términos de relacionamento antes mesmo do reality acabar.

Enquanto no BBB 24 Camila Moura, (ex) esposa de Lucas Henrique, demonstrou descontentamento com o parceiro dentro da casa após flerte com a sister Pitel e disse que não pretende ficar casada com ele, em ‘La casa de los famosos’ da Colômbia as coisas ficaram um pouco mais sérias.

A produção do reality convidou Alejandro Estrada, marido de Nataly Umaña, para entrar na casa e conversar com a esposa. O cantor pediu o divórcio ao vivo, após 12 anos de casamento. A mulher traiu o companheiro no programa, se envolvendo com o participante Miguel Melfi.

Nataly e os outros participantes apenas observaram o discurso de Alejandro, que disse:

“Te digo do fundo do meu coração que sempre em nós. Mas me surpreendeu o que fez na frente das câmeras, dizendo que a nossa relação ia muito mal. Porque é algo que poderia ser falado em privado antes ou depois. Retiro as promessas que fiz. Mas não retiro os bons desejos para ti. Obrigado por tudo. Seja feliz, seja muito feliz”.

Alejandro Estrada es un verdadero hombre en toda la extensión de la palabra y me encanta como puso en su lugar a esos dos. #LaCasaDeLosFamososColombia #LCDLFCOL pic.twitter.com/zUqGSHDdIe — ͏ؘ (@iniguaIabIe) March 11, 2024

Enquanto isso no BBB 24...

Já no Brasil as coisas aconteceram de forma mais light, porém a produção não iria deixar de alfinetar Buda e Pitel.

O ‘despertador’ da última segunda-feira (11) dentro do reality foi a música Infiel, de Marília Mendonça. Enquanto a canção tocava, a câmera focou em Lucas Henrique e depois em Pitel.

Confira:

não sei quem foi mais cão, o boninho por ter colocado infiel ou a nanda e a pitel por terem entendido e riram horrores kkkkkkk pic.twitter.com/llgaKDrBXf — mel ϟ (@eusoquerovclsmg) March 11, 2024

