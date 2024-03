Beatriz vira ‘necessária no BBB 24’ após detonar três sisters na madrugada

Beatriz faz piada com tudo dentro do BBB 24, mas acaba irritando os participantes depois do último Sincerão. Na cozinha da casa, a líder aproveitou que o fogo no parquinho já tinha acabado com a harmonia e detonou três sisters. É claro, o público também participou pelas redes sociais.

Depois da briga entre Leidy Elin e Davi, que acabou com as roupas do brother boiando na piscina, a líder do BBB fez uma nova propaganda, mas desta vez, em clima de deboche, que tornou a diversão dos fãs do reality show da Globo.

“Temos aqui essa família muito linda. Fernanda, falsa, Yasmin Brunet, a planta, Pitel, a que não tem argumento e só fala bestade. Você fica ligadinho, viu”, disse Beatriz, que usava um produto da casa como microfone.

Ao fundo, aparecem as três e Pitel reclamando da situação constrangedora criada pela vendedora, que também tem uma grande leva de fãs fora do Big Brother Brasil.

O público pediu mais de Beatriz

Bia pode ter desagradado Yasmin, Fernanda e Pitel dentro do BBB 24, mas o público adorou a situação criada por ela na cozinha e usou as redes sociais para comentar muito sobre a segunda-feira conturbada dentro do reality.

Enquanto um perfil destacou que este foi o “melhor comercial” feito pela sister, um outro disse que Beatriz “é muito necessária” dentro do BBB 24.

Mas, não foi só de aplausos que vive a líder do Big Brother Brasil. Muitos fãs criticaram a nova polêmica criada na cozinha da casa, mas tudo em tom de deboche, como Bia gosta.

“Mulher, eu preciso dormir. Deixa essa agitação pra amanhã pelo amor de Deus. Não dou conta de acompanhar”, escreveu uma pessoa.

Uma outra destacou que foi punida, durante a madrugada desta segunda-feira (11), por causa de Beatriz: “Meu síndico me multou agora pouco depois do berro que eu dei”.

