BBB 24: “não faço a boa moça”, avisou Leidy Elin ao entrar no reality; saiba mais sobre a sister que promete derrubar Davi Imagem: reprodução redes sociais

Com as câmeras totalmente voltadas a ela, Leidy Elin mostrou na última segunda-feira (11) sua verdadeira face no BBB 24.

Após o ‘Sincerão’, a sister encarnou o ‘BBB raiz’ e jogou as coisas do Davi na piscina. Mas ela não vai parar por aí. “Se ele é baixo, eu sou subterrânea”, disse a trancista antes de travar o embate com o motorista de aplicativo.

A briga entre Leidy e Davi não começou recentemente. O brother e a sister travam embates há cerca de um mês, pois Leidy pertence a outro grupo dentro da casa e é chamada constantemente de ‘planta’ pelo baiano.

Após a expulsão de Wanessa Camargo, no início do mês, a carioca chegou a acusar Davi de ter causado a expulsão da cantora. Contudo, a produção interviu e Boninho avisou que as decisões tomadas fora do reality são deles.

LEIDY JOGOU A MALA DO DAVI NA PISCINA pic.twitter.com/XaivLT0yix — luscas (@luscas) March 12, 2024

Quem é Leidy Elin?

Em seu VT de apresentação no Big Brother Brasil, a jovem já tinha avisado: “Eu não faço a ‘boa moça’ para ninguém. Nem para a minha mãe, que sabe a filha que tem”.

Leidy Elin tem 26 anos e é estudante de direito. Ela foi a primeira anunciada na casa mais vigiada do Brasil.

Natural de São Gonçalo, Rio de Janeiro, ela é operadora de caixa e complementa a renda trabalhando como trancista.

BBB 24: Após briga explosiva com Davi, perfil de Leidy Elin no Instagram tem comentários bloqueados (Divulgação/Globo)

“Se tem dinheiro eu estou indo”

A jovem perdeu o pai com oito anos e começou a trabalhar cedo, ainda aos 14 anos, para ajudar a mãe. Ela já foi manicure e aprendeu a fazer cabelos e sobrancelhas. Outro ‘bico’ de Leidy é vender copos em estádios de futebol.

“Faço de tudo um pouquinho. Se tem dinheiro, eu estou indo”, disse.

No âmbito amoroso, a carioca ficou noiva por cinco anos, mas se separou após descobrir traição.

Leidy Elin quebra recorde e entra para a história do reality

Quem não enxerga nenhum protagonismo na sister precisa ficar atento, pois ela quebrou um recorde durante o Big Brother Brasil 24.

Durante a formação do ‘Paredão’ do último domingo (10), Leidy novamente não recebeu nenhum voto e entrou para a história do programa após 62 dias, ou 12 semanas, sem receber nenhum voto para o Paredão.

Perfil derrubado

Após mais uma briga com Davi, o perfil de Leidy Elin no Instagram foi derrubado nesta terça-feira (12).

No X (antigo Twitter), a equipe que gerência as redes sociais da participante informou sobre o ocorrido e citou ataques de racismo contra a jovem.

De um lado, está a prova de que realmente fomos derrubados. E de outro, um comentário incentivando ÓDIO. Isso é um jogo limpo? #BBB24 | #TeamLeidy pic.twitter.com/Ay9zdCu4r3 — Leidy Elin 🌪️ (@leidyelin) March 12, 2024

Desde ontem, os números de ataques racistas aumentaram e de forma absurda enquanto a pauta da discussão é sobre ATITUDES DENTRO DO JOGO.



Os limites estão sendo gravemente ultrapassados a ponto de que boa parte do público se juntaram para derrubar o Instagram da Leidy. E… — Leidy Elin 🌪️ (@leidyelin) March 12, 2024

