Instigado a tentar mais um romance no BBB 24, Matteus revela para Beatriz e Alane suas reações intenções com Isabelle.

Após as sisters pedirem desculpas ao brothers por brincadeiras instigando um novo casal, o gaúcho revela acordo com Deniziane, com quem teve um breve romance no reality.

“Matteus, desculpa a brincadeira hoje que a gente fez com Isabelle”, inicia Beatriz. “Vamos conversar agora. Eu, da minha parte, eu brinco, dou risada. Eu quero que fique um clima legal, porque a gente tinha um clima assim com a Ane e eu quero que a gente siga tendo isso. Porque aqui já tem um clima muito pesado, entendeu?”, explica o brother.

Beatriz revela que “percebe um climinha”, mas Matteus diz que, da sua parte, não existe nada.

“E aí, quando a gente está junto eu quero que a coisa fique melhor, que a gente brinque, dê risada. E a Isabelle é uma guria boa. Não é com segundas intenções. E eu sou apaixonado por dançar, assim como você também”, diz.

BBB 24: Matteus revela se ficaria com Isabelle e cita Deniziane: “Ficamos de conversar” Imagem: rede Globo

Alane também participa da conversa e conversa com Matteus. “É que eu acho super divertido tudo o que tem a ver com relacionamento, eu me empolgo, eu acho legal, e eu já tinha percebido. E aí quando a Bia falou eu: ‘não foi só eu então’, eu pensei assim. Mas se você se incomoda com a brincadeira, a gente para. Até porque acho que em respeito a Ane, não tem nada a ver”.

LEIA TAMBÉM: BBB 24: ‘Gosto dessa vibe’, diz Leidy Elin após jogar roupas de Davi na piscina

“Não acho legal ficar com outra pessoa aqui dentro”

O gaúcho diz não se incomodar com as brincadeiras, mas pede respeito tanto para Isabelle quanto para Deniziane.

“Pode brincar, mas vamos cuidar. Eu respeito muito a Ane e, como eu falei, não tem nada. Só que a gente ficou de conversar lá fora e eu não quero relação. Falta um mês para terminar o programa. E eu também não quero prejudicar o jogo de outra pessoa. Minha intenção não é ficar com ninguém, eu não quero. Mas também se tivesse a oportunidade de ficar, eu ficaria. Mas não em um momento assim”.

Matteus: "Eu te ajudo. Fica um de cada lado e a gente lava ligeirinho"

Isabelle: "Tá, Matteus. Quer porque quer ficar do meu lado" 👀#BBB24 #RedeBBB pic.twitter.com/4V4VaoSVzX — Big Brother Brasil (@bbb) March 10, 2024

LEIA MAIS:

⋅ BBB 24: Mudança importante no perfil de Leidy Elin no Instagram foi notada

⋅ ‘Ela vai tomar o dela’: Vingança de Davi contra Leidy Elin começa no BBB 24

⋅ De balde d’água a xixi: Davi revela como pode ‘se vingar’ de Leidy Elin no BBB 24