BBB 24: ‘Gosto dessa vibe’, diz Leidy Elin após jogar roupas de Davi na piscina

Leidy Elin não fugiu do barraco nesta segunda-feira (11) e, depois de jogar a mala de Davi na piscina, resolveu falar tudo que estava engasgado em uma conversa com Buda, que está no paredão do BBB 24 desta terça-feira (12), e confessou que gosta da vibe que o reality show está.

“Eu tenho o meu jeito. Tô de boa, cara. Eu gosto dessa vibe”, alertou a sister, que revoltou o público e acendeu um alerta aos administradores de sua conta no Instagram.

Em seguida, Leidy afirmou que Davi já tem um motivo para falar que ela gosta de fazer VT no Big Brother Brasil: “Eu gosto dessa vibe. Ele não fala, não gosta de falar que eu sou vetezera, que eu sou isso...agora, ele pode falar com vontade, com toda a vontade do mundo”.

A bronca de Davi era tanta que Elin quase falou dos aliados de seu rival, mas poupou uma delas: “Agora, está lá a tropinha toda na sala. Depois, eu vou chamar a Bia para conversar”.

Na área externa da casa do BBB 24, Leidy Elin disse para Buda que Beatriz é uma participante imparcial e deu o seu motivo: “É isso que eu falo que ela [Beatriz] é imparcial. Você viu a Bia defendendo ele?”, perguntou ela, que ouvir Lucas dizer “em nenhum momento”.

LEIA TAMBÉM: Leidy Elin expulsa do BBB 24? Após explodir com Davi, web fica revoltada

Mas, durante a conversa sobre a polêmica atitude de Leidy Elin após o Sincerão, Buda também respondeu que a líder da semana no BBB 24 defendeu a Alane.

Leidy jogou as roupas de Davi na piscina

Depois do Sincerão desta segunda-feira (11), o caos tomou conta do BBB 24 e, após discutir com Davi, Leidy foi até o quarto magia para pegar a mala do brother. Sem pensar nas consequências, ela vai até o jardim e joga os objetos na piscina.

Leidy Elin expulsa do BBB 24? Após explodir com Davi, web fica revoltada (Reprodução/Globoplay)

Na hora, Leidy dispara: “Não sou baixa? Agora vou ser subterrânea com você”, enquanto Davi fica parado olhando suas roupas boiarem na água.

No fim, Leidy deixa o local e vai direto para o quarto fada, enquanto Davi entra na piscina para recolher seus pertences. Será que Leidy Elin vai receber uma punição do big boss?

LEIA TAMBÉM: ‘Ela vai tomar o dela’: Vingança de Davi contra Leidy Elin começa no BBB 24