BBB 24: Davi quer a cabeça de Leidy Elin; será que Boninho vai atender?

O dia amanheceu quente na casa do BBB 24, após a trancista Leidy Elin bater boca feio com Davi no ‘Sincerão’ na noite anterior e simplesmente jogar todas as roupas do brother na piscina.

Davi não gostou nada do que aconteceu e foi ao confessionário pedir a cabeça de Leidy, como fez com Vanessa Camargo, mas agora sem a carta da agressão física na manga. A alegação dele era que provocar alguém dentro do BBB 24 não era algo permitido.

Nesta terça, Davi acordou disposto a dar o troco e chegou a encher o balde de água para jogar na sister, mas foi convencido pelos aliados a não fazer isso. Durante uma reunião com os amigos, ele enumerou as maldades que estava disposto a fazer com Leidy, por vingança: “Eu posso cagar em um saco e passar no travesseiro dela... Eu posso fazer xixi”, e por aí vai.

Mas o que toda Web passou a manhã repercutindo é se havia chances de Boninho expulsar a sister do reality. E a resposta é: “muito improvável”.

Na expulsão de Wanessa, o diretor do programa com maior audiência do país já havia deixado claro como são tratadas essas questões dentro do reality.

“Mimimi de agressão não existe. Agressão é alguma coisa que a gente avalia, que tem uma agressão física. Fora isso, façam o que vocês quiserem, acender a luz do quarto, roubar comida do amiguinho, fazer uma brincadeira, botar uma cadeira no meio do caminho é um problema que não é nosso”, disse o diretor quando os participantes questionaram a decisão de tirar a cantora do programa.