BBB 24: Com raiva de Leidy, Davi afirma que sister pode esperar o ‘pior’

Após ter suas roupas boiando na piscina do BBB 24, Davi disse que vai fazer algo muito pior com Leidy Elin. Segundo o brother, ele deve fazer algo muito pior com a sister, que perdeu a paciência depois do último sincerão.

“Eles falaram que poderia fazer isso. Pegar a roupa dos outros e jogar na piscina. Eu não vou fazer isso não, eu vou fazer pior”, começou Davi ao desabafar com seus aliados.

O motorista de aplicativo lembrou ainda de um recado que ouviu dentro do Big Brother Brasil: “Eles falaram que isso poderia ser feito...isso poderia ser feito. O big boss falou que se provocar o seu adversário intencionalmente tem o risco de desclassificação. Ela me provocou e não vai ficar assim”.

Para Davi, Leidy queria mais do que fazer VT dentro do BBB 24. Em sua fala, o brother, que conversa com Beatriz, Isabelle e Matteus, diz que a amiga de Yasmin queria provocar sua expulsão do reality show.

“Não vai ficar assim...isso não vai ficar assim...Ela tá dizendo assim ‘então, me bate...então, me bate’...tá beleza. Provocando para eu ir agredir ela, naquela hora ali. Ela tá me provocando para eu agredir ela e agora ela pegou as minhas roupas e jogou na piscina”.

Tá na hora do paredão!

Isabelle, Lucas Henrique e Yasmin estão na 12ª berlinda do Big Brother Brasil, que foi formada no domingo (10) e terá sua decisão nesta terça-feira (12). A disputa principal está entre a modelo e Buda, que são aliados dentro do reality show da Globo.

Indicados ao paredão da semana (Reprodução/Instagram)

Yasmin foi para eliminação por causa da líder Beatriz, que indicou a sister direto para a berlinda e afirmou que ela também seria uma opção de voto da modelo. Já Lucas estava emparedado desde quinta-feira, quando foi eliminado da prova do líder.

Na votação, Matteus teve seis indicações e Isabelle Cunhã foi indicada por Pitel, que teve mais esse benefício do poder curinga. Na prova bate-volta, o brother levou a melhor.

