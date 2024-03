A viciante minissérie de apenas 4 episódios que é um sucesso na Netflix e que vai te impactar desde o início

Em março, a Netflix continua a consolidar-se como um dos grandes criadores no género da ficção científica com a chegada de “O Sinal”, uma nova minissérie original da Alemanha. Este intrigante thriller espacial tem astronautas como protagonistas e uma trama misteriosa que envolve um desaparecimento extraordinário. Com apenas 4 episódios, esta nova minissérie promete surpreender os espectadores.

Um dos melhores thrillers de ficção científica

É uma minissérie dirigida por Sebastian Hilger e Phillipp Leinemann, intitulada “O Sinal”, que promete uma experiência cinematográfica muito envolvente. Hilger é conhecido por dirigir ‘Somos o Dilúvio’ (2016), e Leinemann, com experiência em ‘O Fim da Verdade’ (2019) e ‘Tempel’ (2016), trazem seu grande talento para este thriller de ficção científica.

O roteiro foi escrito por Florian David Fitz, Nadine Gottmann, Sebastian Hilger e Kim Zimmermann. Este último é reconhecido por suas contribuições para grandes roteiros de produções originais de sucesso da Netflix, como Skylines e O Perfumista.

É uma história cheia de mistério e intriga

Enfrentando ameaças gigantes, a minissérie “O Sinal” segue a história de Sven, um homem que está na caça de pistas de sua esposa desaparecida, entendendo que o destino da humanidade depende de suas ações. Com o tempo correndo contra ele, ele mergulha em um mundo cheio de intriga e perigo, determinado a encontrar Paula e evitar as consequências de sua descoberta.

Conta com a participação de atores como Peri Baumeister, Yuna Bennett, Florian David Fitz, Katharina Schüttler e Hadi Khanjanpour, entre outros.

“Após o desaparecimento de uma astronauta, sua família embarca em uma busca frenética por respostas. Mas quanto mais eles investigam, maior é a ameaça que paira sobre eles e o mundo”, revela a sinopse oficial na Netflix.