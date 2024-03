A reação do elenco de ‘A Sociedade da Neve’ ao perder o Oscar foi de partir o coração A Sociedade da Neve perdeu nas duas categorias às quais estava indicado no Oscar (Foto: Capture YouTube)

A noite do Oscar 2024 foi cheia de surpresas e também decepções, uma delas foi o filme ‘A Sociedade da Neve’, que não levou para casa nenhuma das estatuetas para as quais foi indicado.

Todos os fãs deste filme esperavam que pelo menos uma das duas categorias pelas quais a produção de J A Bayona foi indicada, Melhor Filme Internacional e Melhor Maquiagem e Cabelo, fosse ganha, mas não foi o caso.

NO VOY A DECIR NADA SOLO VOY A DEJAR ESTO AQUÍ #Oscars #oscars2024 #LaSociedadDeLaNieve pic.twitter.com/kjh8h311wQ — Andrea ⋆˙ ¹ ⁴ · ³ (@i97jk_a) March 11, 2024

Além disso, a produção e direção do filme foram das melhores já vistas na história do cinema latino-americano, e é por isso que quando os fãs de ‘A Sociedade da Neve’ perderam na categoria de Melhor Filme Internacional, contra ‘Zona de Interesse’, e na de Melhor Maquiagem e Penteado contra ‘Pobres Criaturas’, a reação do público nas redes sociais foi muito forte.

Oscar são dos gringos

Quando a notícia de que o filme sobre o acidente do voo 571 nos Andes não ganhou nenhum Oscar se espalhou, milhares de pessoas criticaram a Academia.

“E lembrem-se que os Oscars são prêmios dos americanos, para os americanos”, enfatizou um dos internautas na rede X.

Y recuerden que los Oscars son premios de los gringos, para los gringos. #Oscars#LaSociedadDeLaNieve y su cast ya se lo ganó todo. La historia de los que volvieron y los que no, siempre se quedará con nosotros 🤝 pic.twitter.com/TwRq6zxUnO — Cunumi 💌 (@c_unu_mi) March 11, 2024

Através das redes sociais, muitos fãs do filme garantiram que a premiação tinha sido injusta, pois ‘A Sociedade da Neve’ merecia o reconhecimento, especialmente na categoria de maquiagem.

Reação do elenco

Todos os personagens de 'A Sociedade da Neve' estavam confiantes de que voltariam para casa com pelo menos um Oscar e perceber que isso não aconteceu foi decepcionante para eles e para o público.

Desta situação, o que acabou de partir os corações dos fãs foi a reação do elenco quando os vencedores foram anunciados.

E é que, embora isso não tenha sido transmitido ao vivo na televisão, um vídeo do momento exato em que o elenco do filme, todos de mãos dadas, esperava ouvir quem eram os vencedores se tornou viral no X.

cuando me quieren hacer sentir mal pero yo ya vi las reacciones de los chicos tras perder el Oscar.#Oscars #LaSociedadDeLaNieve pic.twitter.com/ECEqzCZ5H5 — Yaya (@AdamaaryDay) March 11, 2024

Seus rostos de alegria e emoção desaparecem assim que ouvem que perderam e, embora vários deles estejam prestes a chorar, o público ao redor os aplaude.