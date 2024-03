A razão pela qual Robert Downey Jr. dedicou seu Oscar à sua esposa e deu lições de amor

Robert Downey Jr. finalmente teve seu momento de glória ao receber seu primeiro Oscar após três décadas desde sua primeira indicação. Foi sua interpretação do contra-almirante Lewis Strauss em Oppenheimer que o levou a receber o prêmio de Melhor Ator Coadjuvante.

Sem dúvida, Robert é um dos atores mais queridos e aclamados de Hollywood após sua impecável atuação como Homem de Ferro e outros filmes que o consagraram na indústria do cinema. Sua vida não foi um mar de rosas e ele enfrentou diferentes altos e baixos, que ele relembrou ao receber seu prêmio.

O famoso surpreendeu ao dedicar seu prêmio primeiro à infância difícil que teve, em segundo lugar à Academia de Cinema, que o premiou em uma categoria, a de melhor ator coadjuvante na qual competia com Sterling K Brown (Ficção Americana), Robert De Niro (Os Assassinos da Lua), Ryan Gosling (Barbie) e Mark Ruffalo (Pobres Criaturas), e por último, de forma especial, à sua esposa Susan Downey.

A razão pela qual Robert Downey Jr. dedicou seu Oscar à sua parceira

Robert Downey Jr. soube como superar a pobreza, a prisão e até a morte, devido às dependências que enfrentou por muitos anos, as quais o levaram a tocar o fundo em mais de uma ocasião.

Um dos pilares que o ajudou a sair de uma situação tão terrível foi sua esposa Susan, por isso ele não hesitou em honrá-la e agradecê-la por estar ao seu lado como sua parceira de vida e de trabalho, sendo produtora.

"Gostaria de agradecer à minha veterinária, quer dizer, à minha esposa. Ela me encontrou sendo um animal de estimação rabugento e me resgatou, me amou até me devolver a vida", disse sobre as adições que teve nos anos 90.

Deste modo, destacou a importância de encontrar o parceiro perfeito, aquele que acompanha e ajuda a ser uma pessoa melhor.

Em seguida, agradeceu ao personagem, ao seu estilista e ao seu advogado por tê-lo tirado da prisão há alguns anos.

“Aqui está o meu pequeno segredo: eu precisava deste trabalho mais do que ele precisava de mim. O que fazemos é significativo e as decisões que tomamos são importantes. E quero agradecer ao meu estilista, caso ninguém mais o faça. Também ao meu advogado há 40 anos, metade dos quais passou tentando me proteger e tirar-me da prisão. Obrigado, irmão”, acrescentou.