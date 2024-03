‘What Was I Made For?’ transforma Billie Eilish na pessoa mais jovem a ganhar dois Oscars

Finneas O'Connell e Billie Eilish posam na sala de imprensa com seu Oscar por melhor canção original por "What Was I Made For?" do filme 'Barbie' na entrega dos Prêmios da Academia, no domingo 10 de março de 2024, no Teatro Dolby AP (Jordan Strauss/Jordan Strauss/Invision/AP)

Para que servem Billie Eilish e Finneas O’Connell? Aparentemente, para ganhar prêmios. A balada ‘Barbie’ criada pela dupla de irmãos ‘What Was I Made For?’, cujo título poderia ser traduzido para o português como ‘Para que fui feita?’, ganhou o Oscar de melhor canção original no domingo.

Ao vencer, Eilish, de 22 anos, tornou-se na pessoa mais jovem a ganhar dois Oscars.

Isso supera um recorde anterior estabelecido por Luise Rainer, que ganhou seu segundo Oscar de Melhor Atriz aos 28 anos em 1938.

O segundo mais jovem a realizar a façanha agora é o irmão de Eilish e coautor Finneas, de 26 anos. A dupla ganhou seu primeiro Oscar por ‘No Time to Die’ em 2021.

Hilary Swank e Jodie Foster - que foi indicada ao Oscar de Melhor Atriz Coadjuvante este ano - são as únicas pessoas que também conquistaram o Oscar duas vezes antes de completarem 30 anos.

"Muito obrigada à Academia. Sinto-me como... apenas não sei como isto aconteceu", disse Eilish em seu discurso ao aceitar o prêmio. "Estou muito grata por esta música e por este filme e pela forma como me fez sentir. Isto é para todos que foram impactados pelo filme e por quão incrível é. E quero agradecer à minha equipe e aos meus pais. Amo-os muito".

Continuou: "Quero agradecer à minha melhor amiga Zoe por brincar de Barbie comigo quando éramos crianças, e por estar sempre ao meu lado", o que causou risos na plateia. "Quero agradecer às minhas professoras de dança. Aos meus professores de coro. Professora Brigham, obrigada por acreditar em mim. Senhora T, eu não gostava de você, mas era boa no seu trabalho".

Eilish e Finneas derrotaram outra música da ‘Barbie’, ‘I’m Just Ken’, interpretada por Ryan Gosling e composta pelo produtor executivo de “Barbie The Album”, Mark Ronson, e seu parceiro criativo Andrew Wyatt. ‘It Never Went Away’ de Jon Batiste e Dan Wilson para ‘American Symphony’, ‘The Fire Inside’ de Diane Warren para ‘Flamin’ Hot’ interpretada por Becky G e ‘Wahzhazhe (A Song For My People)’ de Scott George para ‘Os assassinos da lua das flores’ completavam os indicados na categoria.

Eilish e O’Connell não são estranhos ao Oscar. Na verdade, eles ganharam em suas duas indicações. Quando ganharam o prêmio por ‘No Time to Die’, derrotaram alguns nomes importantes, como Beyoncé, Van Morrison, Lin-Manuel Miranda e, novamente, Warren. E em 2020, os irmãos se apresentaram no segmento in memoriam do Oscar.

Nos meses anteriores à cerimônia do Oscar, ‘What Was I Made For?’ conquistou vários prêmios. Apenas em 2024, o duo de irmãos levou para casa o Globo de Ouro de melhor canção original e dois prêmios Grammy. Nada mal para uma música inspirada em uma boneca de plástico.

‘What Was I Made For?’ estreou na posição 34 da lista Hot 100 da Billboard nos Estados Unidos e eventualmente chegou ao 14º lugar.

Em ‘Barbie’, a música desempenha um papel importante - uma versão instrumental da música aparece como um tema principal, como a trilha sonora de momentos de introspecção e existenciais da protagonista. A voz de Eilish é ouvida até a última cena, o que facilmente leva o público a um forte impacto emocional.

Fica claro que os irmãos gostam de fazer músicas para filmes. Antes de Barbie e James Bond, eles escreveram três músicas para ‘Turning Red’ da Disney, inspiradas em bandas como *NSYNC e os Backstreet Boys.

Em outra categoria musical, Ludwig Göransson ganhou o Oscar de Melhor Trilha Sonora Original pelo seu trabalho em ‘Oppenheimer’. Este é o seu segundo Oscar e terceira nomeação, anteriormente ele havia ganho na mesma categoria por ‘Pantera Negra’ em 2019.

Ao levar para casa a estatueta, Göransson venceu John Williams de ‘Indiana Jones e o Dial do Destino’, e três indicados pela primeira vez: Jerskin Fendrix de ‘Pobres Criaturas’, Laura Karpman de ‘Ficção Americana’ e o falecido Robbie Robertson de ‘Os Assassinos da Lua da Flores’.

‘Oppenheimer’ é a adaptação do diretor Christopher Nolan do livro de Martin J. Sherwin e Kai Bird ‘Prometheus Americano: O Triunfo e a Tragédia de J. Robert Oppenheimer’, uma crônica do Projeto Manhattan e suas consequências.

"Foi ideia dele usar o violino na partitura, o que me permitiu trabalhar e colaborar com minha maravilhosa esposa e aclamada violinista Serena Göransson. Estávamos gravando à noite e tínhamos pressa para voltar para casa e colocar nossos filhos, Apollo e Romeo, na cama. Mas o resultado foi incrível", disse Göransson em seu discurso ao agradecer ao diretor.

“Aos meus pais, obrigado por me darem guitarras e baterias em vez de videogames. Obrigado”, concluiu.

O filme estrelado por Cillian Murphy "oscila entre o choque e a réplica da terrível revelação", afirma em sua crítica Jake Coyle, jornalista da AP. Naturalmente, a trilha sonora consegue algo semelhante: Göransson compõe pela primeira vez a partir de uma perspectiva em primeira pessoa, utilizando seus jogos característicos com o ritmo e o tempo para fazer com que os esforços de um homem para alterar a história pareçam extraordinários.

"Receber o reconhecimento por esta partitura em particular é algo muito pessoal", disse Göransson à The Associated Press quando as indicações foram anunciadas em janeiro.

"Obviamente, também foi um grande desafio alcançar essas emoções e contar a história dos sentimentos deste homem complicado, sua ambição e o que está acontecendo em sua jornada e de sua perspectiva, porque a única maneira de fazer isso é tendo que ir a alguns lugares desconfortáveis."

Ele acrescentou que “a forma como Chris Nolan utiliza a música em sua narrativa é única, especial e inspiradora”. Ambos colaboraram anteriormente no thriller ‘Tenet’ de 2020.

“Então, dê todos os prêmios musicais para Nolan e seus colaboradores”, disse. “Estou muito grato por trabalhar com ele, e este é nosso segundo filme juntos”.