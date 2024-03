Vanessa Hudgens anuncia sua gravidez no tapete vermelho do Oscar 2024

No entanto, há algumas semanas, a atriz conhecida principalmente por seu papel como ‘Gabriella Montez’ em High School Musical, rejeitou os rumores de uma possível gravidez do ano passado no podcast She Pivots.

"Literalmente acabava de ter um confronto com o público tomando controle sobre sua opinião sobre mim de uma maneira desrespeitosa. [...] Saí em minha despedida de solteira em outubro e publiquei um vídeo de mim mesma, e há todos esses comentários dizendo, 'Oh meu Deus, você está grávida'", disse naquela época.

A cantora também foi uma das primeiras artistas a chegar ao grande evento.

Este será o primeiro filho de Hudgens e seu marido, o jogador de basquete, Cole Tucker. O casal se casou no mês passado de dezembro, em uma cerimônia íntima.

