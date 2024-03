Ryan Gosling prestou uma homenagem aos seus colegas de elenco

A 96ª edição dos Prêmios Oscar foi realizada no Teatro Dolby, onde várias celebridades se reuniram em Los Angeles, Califórnia. Estavam presentes Ariana Grande, Billie Eilish, Becky G, Margot Robbie, Robert Downey Jr., Emily Blunt, entre outras estrelas proeminentes.

Entre os vencedores estavam o 'Oppenheimer' e a famosa atriz Emma Stone. Além disso, foi a gala de encontro para alguns dos momentos virais mais destacados deste ano, como a aparição de John Cena nu, o visual de Billie Eilish, que gerou opiniões divididas, e a presença do influenciador Juanpa Zurita, junto com sua namorada, Macarena Achaga.

A conversa foi dividida entre a viral aparição do lutador e a fofa aparição do cachorrinho Messi, além de que Margot Robbie apareceu sem seu clássico look Barbie, o que para alguns sugeriu sua despedida do famoso personagem que gerou polêmica por não ter sido indicado na cerimônia do Oscar.

Isso foi acentuado com a nomeação de Ryan Gosling na categoria de ‘Melhor Ator’, deixando de lado a participação de Margot Robbie e sua diretora, Greta Gerwig, causando a insatisfação do público, que afirmou que as mulheres que buscavam promover um discurso de equidade e empoderamento foram 'ignoradas' através de um dos filmes de maior bilheteria de 2023.

A homenagem de Ryan Gosling a Barbie em sua apresentação no Oscar 2024

Ryan Gosling fez uma apresentação espetacular na 96ª edição do Oscar 2024, acompanhado pelo lendário guitarrista, Slash de 58 anos, conhecido por ser membro do 'Guns n' Roses'.

O ator interpretou sua famosa música 'I'm Just Ken' que faz parte da trilha sonora de 'Barbie', da qual muitos notaram que foi uma homenagem à famosa cena do filme de Marilyn Monroe, 'Blonde', exatamente quando a atriz interpretou 'Diamonds Are a Girl's Best Friend', onde posou com um impressionante vestido rosa mexicano cercada por homens de terno.

A mesma cena se repetiu, mas desta vez, era Ryan Gosling quem usava um visual no tom com algumas incrustações de pedrarias, emulando a famosa cena de Monroe.

Os detalhes escondidos na apresentação de Ryan Gosling no Oscar 2024

Embora muitos tenham se incomodado com o destaque que Ryan Gosling teve sobre as mulheres que estavam ao seu lado, como Greta Gerwig, Margot Robbie e America Ferrera, parece que o ator não as esqueceu e, por meio de alguns detalhes, prestou homenagem a cada uma delas.

Foi uma usuária de redes sociais que notou alguns dos detalhes que Gosling fez para as mulheres da Barbie, primeiro dando destaque a Margot Robbie, colocando-se logo atrás dela.

Posteriormente, enchendo o cenário de rosa, ela revisitou cenas do filme e cobriu com rostos da primeira boneca criada por Ruth Handler, e por último passou o microfone para as próprias Greta Gerwig, Margot Robbie, America Ferrera e até sua colega Emma Stone, com quem atuou em 'La La Land'.